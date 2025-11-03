ZORBY (ZORBY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00004535 $ 0.00004535 $ 0.00004535 24h alacsony $ 0.00005224 $ 0.00005224 $ 0.00005224 24h magas 24h alacsony $ 0.00004535$ 0.00004535 $ 0.00004535 24h magas $ 0.00005224$ 0.00005224 $ 0.00005224 Minden idők csúcspontja $ 0.00029362$ 0.00029362 $ 0.00029362 Legalacsonyabb ár $ 0.00003041$ 0.00003041 $ 0.00003041 Árváltozás (1H) +0.27% Árváltozás (1D) -11.06% Árváltozás (7D) -36.66% Árváltozás (7D) -36.66%

ZORBY (ZORBY) valós idejű ár: $0.00004579. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZORBY legalacsonyabb ára $ 0.00004535, legmagasabb ára pedig $ 0.00005224 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZORBY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00029362, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003041 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZORBY változása a következő volt: +0.27% az elmúlt órában, -11.06% az elmúlt 24 órában, és -36.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZORBY (ZORBY) piaci információk

Piaci érték $ 45.79K$ 45.79K $ 45.79K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 45.79K$ 45.79K $ 45.79K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) ZORBY jelenlegi piaci plafonja $ 45.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZORBY keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 45.79K.