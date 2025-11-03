TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő ZORBY ár ma 0.00004579 USD. Kövesd nyomon a(z) ZORBY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZORBY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ZORBY ár ma 0.00004579 USD. Kövesd nyomon a(z) ZORBY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZORBY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ZORBY

ZORBY árinformációk

Mi a(z) ZORBY

ZORBY hivatalos webhely

ZORBY tokenomikai adatai

ZORBY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

ZORBY Logó

ZORBY Ár (ZORBY)

Nem listázott

1 ZORBY-USD élő ár:

--
----
-11.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ZORBY (ZORBY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:28:30 (UTC+8)

ZORBY (ZORBY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00004535
$ 0.00004535$ 0.00004535
24h alacsony
$ 0.00005224
$ 0.00005224$ 0.00005224
24h magas

$ 0.00004535
$ 0.00004535$ 0.00004535

$ 0.00005224
$ 0.00005224$ 0.00005224

$ 0.00029362
$ 0.00029362$ 0.00029362

$ 0.00003041
$ 0.00003041$ 0.00003041

+0.27%

-11.06%

-36.66%

-36.66%

ZORBY (ZORBY) valós idejű ár: $0.00004579. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZORBY legalacsonyabb ára $ 0.00004535, legmagasabb ára pedig $ 0.00005224 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZORBY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00029362, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003041 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZORBY változása a következő volt: +0.27% az elmúlt órában, -11.06% az elmúlt 24 órában, és -36.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZORBY (ZORBY) piaci információk

$ 45.79K
$ 45.79K$ 45.79K

--
----

$ 45.79K
$ 45.79K$ 45.79K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) ZORBY jelenlegi piaci plafonja $ 45.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZORBY keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 45.79K.

ZORBY (ZORBY) árelőzmények USD

A(z) ZORBYUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ZORBY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000078826.
A(z) ZORBY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000134440.
A(z) ZORBY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0000824022991113723.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-11.06%
30 nap$ +0.0000078826+17.21%
60 nap$ -0.0000134440-29.36%
90 nap$ -0.0000824022991113723-64.28%

Mi a(z) ZORBY (ZORBY)

gm, I'm Zorby — an unofficial Zora mascot created by MERV my mission will be to spread across the internet by leveraging the last Coins feature I will generate a new artwork of myself for each buy — and forever You can also earn real monii by spreading my artworks online It's one of the top Zora token, with +13000 holders, +2M of volume & +11000 artworks generated Now live on Base / Zora, on the token section

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ZORBY (ZORBY) Erőforrás

Hivatalos webhely

ZORBY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ZORBY (ZORBY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ZORBY (ZORBY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ZORBY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ZORBY árelőrejelzését most!

ZORBY helyi valutákra

ZORBY (ZORBY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ZORBY (ZORBY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZORBY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ZORBY (ZORBY)

Mennyit ér ma a(z) ZORBY (ZORBY)?
A(z) élő ZORBY ár a(z) USD esetében 0.00004579 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ZORBY ára a(z) USD esetében?
A(z) ZORBY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00004579. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ZORBY piaci plafonja?
A(z) ZORBY piaci plafonja $ 45.79K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ZORBY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ZORBY keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) ZORBY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ZORBY mindenkori legmagasabb ára 0.00029362 USD.
Mi volt a(z) ZORBY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ZORBY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00003041 USD.
Mekkora a(z) ZORBY kereskedési volumene?
A(z) ZORBY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ZORBY ára emelkedni fog idén?
A(z) ZORBY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZORBY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:28:30 (UTC+8)

ZORBY (ZORBY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,439.69
$107,439.69$107,439.69

-2.42%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,717.33
$3,717.33$3,717.33

-3.52%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.70
$175.70$175.70

-4.39%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0305
$1.0305$1.0305

-18.33%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,717.33
$3,717.33$3,717.33

-3.52%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,439.69
$107,439.69$107,439.69

-2.42%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.70
$175.70$175.70

-4.39%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4127
$2.4127$2.4127

-3.48%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0305
$1.0305$1.0305

-18.33%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07093
$0.07093$0.07093

+609.30%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0261
$0.0261$0.0261

-90.96%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05548
$0.05548$0.05548

+0.47%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07093
$0.07093$0.07093

+609.30%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000960
$0.000000000960$0.000000000960

+120.68%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003200
$0.0003200$0.0003200

+60.00%

DGGO Logó

DGGO

DGGO

$0.000000205
$0.000000205$0.000000205

+70.83%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006194
$0.00006194$0.00006194

+69.18%