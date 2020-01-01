Zoomie (ZOOMIE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zoomie (ZOOMIE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zoomie (ZOOMIE) tokennel kapcsolatos információk When you dog runs around the house like crazy jumping on the couch, running up and down the stairs, and all over the house. It usually ends with them falling to the floor, panting like crazy and taking a nap. Our uniqueness comes from being a subdomain in the BONK ecosystem. There are a lot of rugged projects in the ecosystem and our goal is to form a really well rounded community to push this project as far as it can go outside of crypto. Sphere marketing and long term goal is a superbowl commercial in collaboration with OpenAi and other crypto platforms. Think big, dream bigger! Hivatalos webhely: https://x.com/i/communities/1916671175880528371 Vásárolj most ZOOMIE tokent!

Zoomie (ZOOMIE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zoomie (ZOOMIE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.78K $ 7.78K $ 7.78K Teljes tokenszám: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.78K $ 7.78K $ 7.78K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Zoomie (ZOOMIE) áráról

Zoomie (ZOOMIE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zoomie (ZOOMIE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZOOMIE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZOOMIE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZOOMIE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZOOMIE token élő árfolyamát!

ZOOMIE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZOOMIE kapcsán? ZOOMIE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZOOMIE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

