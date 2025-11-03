TőzsdeDEX+
A(z) élő ZOO Crypto World ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ZOO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZOO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ZOO

ZOO árinformációk

Mi a(z) ZOO

ZOO hivatalos webhely

ZOO tokenomikai adatai

ZOO árelőrejelzés

ZOO Crypto World Logó

ZOO Crypto World Ár (ZOO)

Nem listázott

1 ZOO-USD élő ár:

$0.00023055
-2.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ZOO Crypto World (ZOO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:28:14 (UTC+8)

ZOO Crypto World (ZOO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 25.74
$ 0
+0.66%

-2.63%

+3.78%

+3.78%

ZOO Crypto World (ZOO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZOO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZOO valaha volt legmagasabb ára $ 25.74, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZOO változása a következő volt: +0.66% az elmúlt órában, -2.63% az elmúlt 24 órában, és +3.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZOO Crypto World (ZOO) piaci információk

$ 23.24K
--
$ 23.24K
100.80M
100,803,578.5441173
A(z) ZOO Crypto World jelenlegi piaci plafonja $ 23.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZOO keringésben lévő tokenszáma 100.80M, és a teljes tokenszám 100803578.5441173. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.24K.

ZOO Crypto World (ZOO) árelőzmények USD

A(z) ZOO Crypto WorldUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ZOO Crypto World USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ZOO Crypto World USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ZOO Crypto World USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.63%
30 nap$ 0-12.64%
60 nap$ 0+31.34%
90 nap$ 0--

Mi a(z) ZOO Crypto World (ZOO)

A new type of NFT Yield Farming + Gaming Platform

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ZOO Crypto World (ZOO) Erőforrás

Hivatalos webhely

ZOO Crypto World árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ZOO Crypto World (ZOO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ZOO Crypto World (ZOO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ZOO Crypto World rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ZOO Crypto World árelőrejelzését most!

ZOO helyi valutákra

ZOO Crypto World (ZOO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ZOO Crypto World (ZOO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZOO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ZOO Crypto World (ZOO)

Mennyit ér ma a(z) ZOO Crypto World (ZOO)?
A(z) élő ZOO ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ZOO ára a(z) USD esetében?
A(z) ZOO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ZOO Crypto World piaci plafonja?
A(z) ZOO piaci plafonja $ 23.24K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ZOO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ZOO keringésben lévő tokenszáma 100.80M USD.
Mi volt a(z) ZOO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ZOO mindenkori legmagasabb ára 25.74 USD.
Mi volt a(z) ZOO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ZOO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ZOO kereskedési volumene?
A(z) ZOO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ZOO ára emelkedni fog idén?
A(z) ZOO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZOO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:28:14 (UTC+8)

ZOO Crypto World (ZOO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

