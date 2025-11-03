ZOO Crypto World (ZOO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 25.74$ 25.74 $ 25.74 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.66% Árváltozás (1D) -2.63% Árváltozás (7D) +3.78% Árváltozás (7D) +3.78%

ZOO Crypto World (ZOO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZOO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZOO valaha volt legmagasabb ára $ 25.74, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZOO változása a következő volt: +0.66% az elmúlt órában, -2.63% az elmúlt 24 órában, és +3.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZOO Crypto World (ZOO) piaci információk

Piaci érték $ 23.24K$ 23.24K $ 23.24K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 23.24K$ 23.24K $ 23.24K Forgalomban lévő készlet 100.80M 100.80M 100.80M Teljes tokenszám 100,803,578.5441173 100,803,578.5441173 100,803,578.5441173

A(z) ZOO Crypto World jelenlegi piaci plafonja $ 23.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZOO keringésben lévő tokenszáma 100.80M, és a teljes tokenszám 100803578.5441173. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.24K.