TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő ZoidPay ár ma 0.00605901 USD. Kövesd nyomon a(z) ZPAY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZPAY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ZoidPay ár ma 0.00605901 USD. Kövesd nyomon a(z) ZPAY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZPAY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ZPAY

ZPAY árinformációk

Mi a(z) ZPAY

ZPAY hivatalos webhely

ZPAY tokenomikai adatai

ZPAY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

ZoidPay Logó

ZoidPay Ár (ZPAY)

Nem listázott

1 ZPAY-USD élő ár:

$0.00605901
$0.00605901$0.00605901
-24.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ZoidPay (ZPAY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:12:50 (UTC+8)

ZoidPay (ZPAY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00584889
$ 0.00584889$ 0.00584889
24h alacsony
$ 0.00830518
$ 0.00830518$ 0.00830518
24h magas

$ 0.00584889
$ 0.00584889$ 0.00584889

$ 0.00830518
$ 0.00830518$ 0.00830518

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0
$ 0$ 0

+2.97%

-24.63%

+76.86%

+76.86%

ZoidPay (ZPAY) valós idejű ár: $0.00605901. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZPAY legalacsonyabb ára $ 0.00584889, legmagasabb ára pedig $ 0.00830518 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZPAY valaha volt legmagasabb ára $ 1.79, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZPAY változása a következő volt: +2.97% az elmúlt órában, -24.63% az elmúlt 24 órában, és +76.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZoidPay (ZPAY) piaci információk

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

--
----

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

392.00M
392.00M 392.00M

700,000,000.0
700,000,000.0 700,000,000.0

A(z) ZoidPay jelenlegi piaci plafonja $ 2.37M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZPAY keringésben lévő tokenszáma 392.00M, és a teljes tokenszám 700000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.23M.

ZoidPay (ZPAY) árelőzmények USD

A(z) ZoidPayUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.001980159403268228.
A(z) ZoidPay USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0156012436.
A(z) ZoidPay USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0348849342.
A(z) ZoidPay USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0051645411583971898.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.001980159403268228-24.63%
30 nap$ +0.0156012436+257.49%
60 nap$ +0.0348849342+575.75%
90 nap$ +0.0051645411583971898+577.39%

Mi a(z) ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ZoidPay (ZPAY) Erőforrás

Hivatalos webhely

ZoidPay árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ZoidPay (ZPAY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ZoidPay (ZPAY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ZoidPay rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ZoidPay árelőrejelzését most!

ZPAY helyi valutákra

ZoidPay (ZPAY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ZoidPay (ZPAY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZPAY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ZoidPay (ZPAY)

Mennyit ér ma a(z) ZoidPay (ZPAY)?
A(z) élő ZPAY ár a(z) USD esetében 0.00605901 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ZPAY ára a(z) USD esetében?
A(z) ZPAY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00605901. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ZoidPay piaci plafonja?
A(z) ZPAY piaci plafonja $ 2.37M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ZPAY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ZPAY keringésben lévő tokenszáma 392.00M USD.
Mi volt a(z) ZPAY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ZPAY mindenkori legmagasabb ára 1.79 USD.
Mi volt a(z) ZPAY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ZPAY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ZPAY kereskedési volumene?
A(z) ZPAY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ZPAY ára emelkedni fog idén?
A(z) ZPAY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZPAY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:12:50 (UTC+8)

ZoidPay (ZPAY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,807.84
$107,807.84$107,807.84

-2.09%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,748.04
$3,748.04$3,748.04

-2.73%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.19
$178.19$178.19

-3.04%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0777
$1.0777$1.0777

-14.59%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,807.84
$107,807.84$107,807.84

-2.09%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,748.04
$3,748.04$3,748.04

-2.73%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.19
$178.19$178.19

-3.04%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.97
$87.97$87.97

-0.71%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4486
$2.4486$2.4486

-2.05%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0342
$0.0342$0.0342

-31.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05557
$0.05557$0.05557

+177.85%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10675
$0.10675$0.10675

+29.22%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002158
$0.000000002158$0.000000002158

+396.09%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000512
$0.0000512$0.0000512

+103.17%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005509
$0.00005509$0.00005509

+50.47%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000521
$0.000000000521$0.000000000521

+33.93%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000350
$0.0000350$0.0000350

+26.81%