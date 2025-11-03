ZoidPay (ZPAY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00584889 $ 0.00584889 $ 0.00584889 24h alacsony $ 0.00830518 $ 0.00830518 $ 0.00830518 24h magas 24h alacsony $ 0.00584889$ 0.00584889 $ 0.00584889 24h magas $ 0.00830518$ 0.00830518 $ 0.00830518 Minden idők csúcspontja $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +2.97% Árváltozás (1D) -24.63% Árváltozás (7D) +76.86% Árváltozás (7D) +76.86%

ZoidPay (ZPAY) valós idejű ár: $0.00605901. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZPAY legalacsonyabb ára $ 0.00584889, legmagasabb ára pedig $ 0.00830518 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZPAY valaha volt legmagasabb ára $ 1.79, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZPAY változása a következő volt: +2.97% az elmúlt órában, -24.63% az elmúlt 24 órában, és +76.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZoidPay (ZPAY) piaci információk

Piaci érték $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Forgalomban lévő készlet 392.00M 392.00M 392.00M Teljes tokenszám 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

A(z) ZoidPay jelenlegi piaci plafonja $ 2.37M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZPAY keringésben lévő tokenszáma 392.00M, és a teljes tokenszám 700000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.23M.