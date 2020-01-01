ZODs (ZODS) tokenomikai adatai

ZODs (ZODS) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ZODs (ZODS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

ZODs (ZODS) tokennel kapcsolatos információk

ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem.

One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort.

Hivatalos webhely:
https://www.zods.pro/
Fehér könyv:
https://www.zods.pro/

ZODs (ZODS) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ZODs (ZODS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 399.71K
$ 399.71K$ 399.71K
Teljes tokenszám:
$ 823.61M
$ 823.61M$ 823.61M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 741.22M
$ 741.22M$ 741.22M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 444.14K
$ 444.14K$ 444.14K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.02332287
$ 0.02332287$ 0.02332287
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00054199
$ 0.00054199$ 0.00054199

ZODs (ZODS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) ZODs (ZODS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZODS tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ZODS token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ZODS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZODS token élő árfolyamát!

ZODS árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZODS kapcsán? ZODS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.