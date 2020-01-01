ZODs (ZODS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ZODs (ZODS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ZODs (ZODS) tokennel kapcsolatos információk ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem. One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort. Hivatalos webhely: https://www.zods.pro/ Fehér könyv: https://www.zods.pro/ Vásárolj most ZODS tokent!

ZODs (ZODS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ZODs (ZODS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 399.71K $ 399.71K $ 399.71K Teljes tokenszám: $ 823.61M $ 823.61M $ 823.61M Keringésben lévő tokenszám: $ 741.22M $ 741.22M $ 741.22M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 444.14K $ 444.14K $ 444.14K Minden idők csúcspontja: $ 0.02332287 $ 0.02332287 $ 0.02332287 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00054199 $ 0.00054199 $ 0.00054199 További tudnivalók a(z) ZODs (ZODS) áráról

ZODs (ZODS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ZODs (ZODS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZODS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZODS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZODS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZODS token élő árfolyamát!

ZODS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZODS kapcsán? ZODS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZODS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

