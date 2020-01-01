ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ZKsync Staked ETH (ZKETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokennel kapcsolatos információk zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would. Hivatalos webhely: https://zksync.dinero.xyz/ Vásárolj most ZKETH tokent!

ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ZKsync Staked ETH (ZKETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.84K $ 30.84K $ 30.84K Teljes tokenszám: $ 6.94 $ 6.94 $ 6.94 Keringésben lévő tokenszám: $ 6.94 $ 6.94 $ 6.94 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.84K $ 30.84K $ 30.84K Minden idők csúcspontja: $ 4,756.37 $ 4,756.37 $ 4,756.37 Minden idők mélypontja: $ 1,443.0 $ 1,443.0 $ 1,443.0 Jelenlegi ár: $ 4,441.56 $ 4,441.56 $ 4,441.56 További tudnivalók a(z) ZKsync Staked ETH (ZKETH) áráról

ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZKETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZKETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZKETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZKETH token élő árfolyamát!

ZKETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZKETH kapcsán? ZKETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZKETH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!