zkExchange (ZKEX) tokennel kapcsolatos információk zkExchange is a privacy-first trading platform designed to bridge the gap between centralized exchanges (CEXs) and decentralized protocols. Unlike traditional platforms, zkExchange lets you: Trade without creating accounts or KYC. Access the best prices from multiple CEXs through advanced aggregation. Execute trades gas-free using cutting-edge technology. We prioritize security, usability, and efficiency to deliver a frictionless trading experience for both novice and professional traders. Hivatalos webhely: https://zkexchange.org/ Fehér könyv: https://docs.zkexchange.org/

zkExchange (ZKEX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) zkExchange (ZKEX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 110.08K $ 110.08K $ 110.08K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 110.08K $ 110.08K $ 110.08K Minden idők csúcspontja: $ 0.170424 $ 0.170424 $ 0.170424 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00110078 $ 0.00110078 $ 0.00110078 További tudnivalók a(z) zkExchange (ZKEX) áráról

zkExchange (ZKEX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) zkExchange (ZKEX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZKEX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZKEX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZKEX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZKEX token élő árfolyamát!

ZKEX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZKEX kapcsán? ZKEX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZKEX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

