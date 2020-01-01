zJOE (ZJOE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) zJOE (ZJOE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

zJOE (ZJOE) tokennel kapcsolatos információk Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX. Hivatalos webhely: https://vectorfinance.io/ Fehér könyv: https://docs.vectorfinance.io/ Vásárolj most ZJOE tokent!

zJOE (ZJOE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) zJOE (ZJOE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Teljes tokenszám: $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M Keringésben lévő tokenszám: $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Minden idők csúcspontja: $ 0.839411 $ 0.839411 $ 0.839411 Minden idők mélypontja: $ 0.087044 $ 0.087044 $ 0.087044 Jelenlegi ár: $ 0.192636 $ 0.192636 $ 0.192636 További tudnivalók a(z) zJOE (ZJOE) áráról

zJOE (ZJOE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) zJOE (ZJOE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZJOE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZJOE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZJOE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZJOE token élő árfolyamát!

ZJOE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZJOE kapcsán? ZJOE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZJOE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

