Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees.
Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell.
Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol.
xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.
zJOE (ZJOE) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) zJOE (ZJOE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
zJOE (ZJOE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) zJOE (ZJOE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZJOE tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező ZJOE token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) ZJOE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZJOE token élő árfolyamát!
ZJOE árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZJOE kapcsán? ZJOE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.