A(z) élő Zivoe Vault ár ma 1.042 USD. Kövesd nyomon a(z) ZVLT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZVLT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ZVLT

ZVLT árinformációk

Mi a(z) ZVLT

ZVLT fehér könyv

ZVLT hivatalos webhely

ZVLT tokenomikai adatai

ZVLT árelőrejelzés

Zivoe Vault Logó

Zivoe Vault Ár (ZVLT)

Nem listázott

1 ZVLT-USD élő ár:

$1.042
$1.042
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Zivoe Vault (ZVLT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:12:33 (UTC+8)

Zivoe Vault (ZVLT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.046
$ 1.046

$ 1.028
$ 1.028

--

--

0.00%

0.00%

Zivoe Vault (ZVLT) valós idejű ár: $1.042. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZVLT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZVLT valaha volt legmagasabb ára $ 1.046, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.028 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZVLT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Zivoe Vault (ZVLT) piaci információk

$ 6.30M
$ 6.30M

--
----

$ 6.40M
$ 6.40M

6.14M
6.14M

6,139,065.750320517
6,139,065.750320517

A(z) Zivoe Vault jelenlegi piaci plafonja $ 6.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZVLT keringésben lévő tokenszáma 6.14M, és a teljes tokenszám 6139065.750320517. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.40M.

Zivoe Vault (ZVLT) árelőzmények USD

A(z) Zivoe VaultUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Zivoe Vault USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) Zivoe Vault USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Zivoe Vault USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0.00000000000.00%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Zivoe Vault (ZVLT)

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Zivoe Vault (ZVLT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Zivoe Vault árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Zivoe Vault (ZVLT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Zivoe Vault (ZVLT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Zivoe Vault rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Zivoe Vault árelőrejelzését most!

ZVLT helyi valutákra

Zivoe Vault (ZVLT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Zivoe Vault (ZVLT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZVLT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Zivoe Vault (ZVLT)

Mennyit ér ma a(z) Zivoe Vault (ZVLT)?
A(z) élő ZVLT ár a(z) USD esetében 1.042 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ZVLT ára a(z) USD esetében?
A(z) ZVLT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.042. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Zivoe Vault piaci plafonja?
A(z) ZVLT piaci plafonja $ 6.30M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ZVLT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ZVLT keringésben lévő tokenszáma 6.14M USD.
Mi volt a(z) ZVLT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ZVLT mindenkori legmagasabb ára 1.046 USD.
Mi volt a(z) ZVLT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ZVLT mindenkori legalacsonyabb ára 1.028 USD.
Mekkora a(z) ZVLT kereskedési volumene?
A(z) ZVLT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ZVLT ára emelkedni fog idén?
A(z) ZVLT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZVLT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:12:33 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,807.43

$3,748.20

$178.19

$1.0765

$0.9998

$107,807.43

$3,748.20

$178.19

$88.05

$2.4483

$0.00000

$0.00000

$0.0342

$0.05557

$0.10675

$0.000000002296

$0.0000512

$0.00005509

$0.000000000521

$0.0000350

