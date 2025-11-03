Zivoe Vault (ZVLT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Legalacsonyabb ár $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Zivoe Vault (ZVLT) valós idejű ár: $1.042. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZVLT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZVLT valaha volt legmagasabb ára $ 1.046, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.028 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZVLT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Zivoe Vault (ZVLT) piaci információk

Piaci érték $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Forgalomban lévő készlet 6.14M 6.14M 6.14M Teljes tokenszám 6,139,065.750320517 6,139,065.750320517 6,139,065.750320517

A(z) Zivoe Vault jelenlegi piaci plafonja $ 6.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZVLT keringésben lévő tokenszáma 6.14M, és a teljes tokenszám 6139065.750320517. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.40M.