Zirodelta (ZDLT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0024127 $ 0.0024127 $ 0.0024127 24h alacsony $ 0.00270248 $ 0.00270248 $ 0.00270248 24h magas 24h alacsony $ 0.0024127$ 0.0024127 $ 0.0024127 24h magas $ 0.00270248$ 0.00270248 $ 0.00270248 Minden idők csúcspontja $ 0.00822159$ 0.00822159 $ 0.00822159 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) +0.19% Árváltozás (7D) -0.59% Árváltozás (7D) -0.59%

Zirodelta (ZDLT) valós idejű ár: $0.00253946. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZDLT legalacsonyabb ára $ 0.0024127, legmagasabb ára pedig $ 0.00270248 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZDLT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00822159, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZDLT változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, +0.19% az elmúlt 24 órában, és -0.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Zirodelta (ZDLT) piaci információk

Piaci érték $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Forgalomban lévő készlet 999.91M 999.91M 999.91M Teljes tokenszám 999,912,657.127794 999,912,657.127794 999,912,657.127794

A(z) Zirodelta jelenlegi piaci plafonja $ 2.54M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZDLT keringésben lévő tokenszáma 999.91M, és a teljes tokenszám 999912657.127794. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.54M.