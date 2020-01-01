ZIPPY ($ZIPPY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ZIPPY ($ZIPPY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ZIPPY ($ZIPPY) tokennel kapcsolatos információk Zippy is first cat memecoin on Abstract chain. Zippy is about education, inspiration, advocating for PVE enviroment and building simple fun games. First game Call of Zippy is ready to play. One of major goals is to share Zippy's experience with new consumers on Abstract. Streaming on the ABS.XYZ portal is great channel where we can educate about TA patterns, wallet creation, support independant NFT artists, invite CT KOLs as guests with Zippy filter, and many other things. Hivatalos webhely: https://www.zippycoin.fun/ Vásárolj most $ZIPPY tokent!

ZIPPY ($ZIPPY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ZIPPY ($ZIPPY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 34.53K $ 34.53K $ 34.53K Teljes tokenszám: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.53K $ 34.53K $ 34.53K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) ZIPPY ($ZIPPY) áráról

ZIPPY ($ZIPPY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ZIPPY ($ZIPPY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $ZIPPY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $ZIPPY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $ZIPPY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $ZIPPY token élő árfolyamát!

$ZIPPY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $ZIPPY kapcsán? $ZIPPY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $ZIPPY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

