Zipmex (ZMT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zipmex (ZMT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zipmex (ZMT) tokennel kapcsolatos információk ZMT is a ERC-20 token custodised on BitGo created and governed by Zipmex, a digital assets exchange and investment platform. ZMT is designed to be used mainly within the Zipmex ecosystem. Holders of ZMT will receive a boost on earnings from digital assets stored in Zipmex and can receive reduced transaction fees when trading on the Zipmex platform. ZMT is also designed to facilitate payments within Thailand with ZipPay, which will be rolled out in Q4 2021. Holders of ZMT can make electronic payments with ZMT using QR codes at stores in Thailand and receive cashbacks and rebates with every payment. Hivatalos webhely: https://trade.zipmex.com/trade/BTCUSD Vásárolj most ZMT tokent!

Zipmex (ZMT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zipmex (ZMT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 164.75K $ 164.75K $ 164.75K Teljes tokenszám: $ 199.53M $ 199.53M $ 199.53M Keringésben lévő tokenszám: $ 88.57M $ 88.57M $ 88.57M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 371.12K $ 371.12K $ 371.12K Minden idők csúcspontja: $ 5.88 $ 5.88 $ 5.88 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00186002 $ 0.00186002 $ 0.00186002 További tudnivalók a(z) Zipmex (ZMT) áráról

Zipmex (ZMT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zipmex (ZMT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZMT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZMT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZMT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZMT token élő árfolyamát!

ZMT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZMT kapcsán? ZMT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZMT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

