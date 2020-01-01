Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokennel kapcsolatos információk ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments. Hivatalos webhely: https://www.zillionxo.io/ Vásárolj most ZILLIONXO tokent!

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.62K $ 28.62K $ 28.62K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 16.34M $ 16.34M $ 16.34M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 36.77K $ 36.77K $ 36.77K Minden idők csúcspontja: $ 0.772264 $ 0.772264 $ 0.772264 Minden idők mélypontja: $ 0.00149531 $ 0.00149531 $ 0.00149531 Jelenlegi ár: $ 0.00175097 $ 0.00175097 $ 0.00175097 További tudnivalók a(z) Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) áráról

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZILLIONXO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZILLIONXO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZILLIONXO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZILLIONXO token élő árfolyamát!

ZILLIONXO árelőrejelzése

