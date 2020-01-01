Ziktalk (ZIK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ziktalk (ZIK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ziktalk (ZIK) tokennel kapcsolatos információk Ziktalk is Web 3.0 short video platform with over 700,000 users that allows content creators and consumers to earn ZIK tokens for interactions within the app through the concept of Social Mining that rewards users for contributions that benefit the growth of the ecosystem. Ziktalk provides monetization opportunities to 98% of the content creators earning below the poverty line and users in developing nations. Hivatalos webhely: https://www.ziktalk.com/ Fehér könyv: https://ziktalk.com/Ziktalk_Whitepaper_Web_3.0_Social_Platform_v2.5.pdf Vásárolj most ZIK tokent!

Ziktalk (ZIK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ziktalk (ZIK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 675.49K $ 675.49K $ 675.49K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 461.76M $ 461.76M $ 461.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Minden idők csúcspontja: $ 0.11414 $ 0.11414 $ 0.11414 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00146288 $ 0.00146288 $ 0.00146288 További tudnivalók a(z) Ziktalk (ZIK) áráról

Ziktalk (ZIK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ziktalk (ZIK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZIK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZIK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZIK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZIK token élő árfolyamát!

