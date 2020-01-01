Zeusshield (ZSC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zeusshield (ZSC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zeusshield (ZSC) tokennel kapcsolatos információk Zeusshield System is Blockchain AI insurance solution. We use blockchain to apply the trust management into the insurance servcies, and thus building up a a new insurance ecosystem with the provision of precision marketing and intelligent insurance claims. Hivatalos webhely: https://zsc.io/ Vásárolj most ZSC tokent!

Zeusshield (ZSC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zeusshield (ZSC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 124.63K $ 124.63K $ 124.63K Teljes tokenszám: $ 5.64B $ 5.64B $ 5.64B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 358.79K $ 358.79K $ 358.79K Minden idők csúcspontja: $ 0.088223 $ 0.088223 $ 0.088223 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Zeusshield (ZSC) áráról

Zeusshield (ZSC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zeusshield (ZSC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZSC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZSC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZSC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZSC token élő árfolyamát!

ZSC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZSC kapcsán? ZSC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZSC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

