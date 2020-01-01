Zeus Network zBTC (ZBTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zeus Network zBTC (ZBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zeus Network zBTC (ZBTC) tokennel kapcsolatos információk zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets. Hivatalos webhely: https://btc.apollodex.io/ Vásárolj most ZBTC tokent!

Zeus Network zBTC (ZBTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zeus Network zBTC (ZBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 46.08M $ 46.08M $ 46.08M Teljes tokenszám: $ 417.26 $ 417.26 $ 417.26 Keringésben lévő tokenszám: $ 417.26 $ 417.26 $ 417.26 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 46.08M $ 46.08M $ 46.08M Minden idők csúcspontja: $ 123,873 $ 123,873 $ 123,873 Minden idők mélypontja: $ 74,576 $ 74,576 $ 74,576 Jelenlegi ár: $ 110,390 $ 110,390 $ 110,390 További tudnivalók a(z) Zeus Network zBTC (ZBTC) áráról

Zeus Network zBTC (ZBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zeus Network zBTC (ZBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZBTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZBTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZBTC token élő árfolyamát!

