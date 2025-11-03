TőzsdeDEX+
A(z) élő ZeroX King ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) 0XK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 0XK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: 0XK

0XK árinformációk

Mi a(z) 0XK

0XK hivatalos webhely

0XK tokenomikai adatai

0XK árelőrejelzés

ZeroX King Logó

ZeroX King Ár (0XK)

Nem listázott

1 0XK-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ZeroX King (0XK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:27:59 (UTC+8)

ZeroX King (0XK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

ZeroX King (0XK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)0XK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 0XK valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 0XK változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZeroX King (0XK) piaci információk

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

--
----

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

45.63B
45.63B 45.63B

45,633,531,711.859085
45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085

A(z) ZeroX King jelenlegi piaci plafonja $ 7.48K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) 0XK keringésben lévő tokenszáma 45.63B, és a teljes tokenszám 45633531711.859085. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.48K.

ZeroX King (0XK) árelőzmények USD

A(z) ZeroX KingUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ZeroX King USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ZeroX King USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ZeroX King USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-31.32%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) ZeroX King (0XK)

0xK brings Meme coins into a new track, making coin holders feel that they are not speculators, but a game of wealth and power.

0xK It’s not a token, it’s a key. A raw, pure, almost dark crypto power. Kill Switch Mechanism Token destruction is not 'Burn', but 'Kill'. Each transaction Kills 1% of the amount. Born accidentally from network congestion and code entropy, its address starts with 0xK, declaring itself the King of all addresses.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ZeroX King (0XK) Erőforrás

Hivatalos webhely

ZeroX King árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ZeroX King (0XK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ZeroX King (0XK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ZeroX King rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ZeroX King árelőrejelzését most!

0XK helyi valutákra

ZeroX King (0XK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ZeroX King (0XK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) 0XK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ZeroX King (0XK)

Mennyit ér ma a(z) ZeroX King (0XK)?
A(z) élő 0XK ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) 0XK ára a(z) USD esetében?
A(z) 0XK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ZeroX King piaci plafonja?
A(z) 0XK piaci plafonja $ 7.48K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) 0XK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) 0XK keringésben lévő tokenszáma 45.63B USD.
Mi volt a(z) 0XK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) 0XK mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) 0XK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) 0XK mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) 0XK kereskedési volumene?
A(z) 0XK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) 0XK ára emelkedni fog idén?
A(z) 0XK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) 0XK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:27:59 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

