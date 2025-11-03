TőzsdeDEX+
A(z) élő ZeroSwap ár ma 0.00036726 USD. Kövesd nyomon a(z) ZEE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZEE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ZEE

ZEE árinformációk

Mi a(z) ZEE

ZEE hivatalos webhely

ZEE tokenomikai adatai

ZEE árelőrejelzés

ZeroSwap Logó

ZeroSwap Ár (ZEE)

Nem listázott

1 ZEE-USD élő ár:

$0.00036711
$0.00036711
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ZeroSwap (ZEE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:27:50 (UTC+8)

ZeroSwap (ZEE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00036182
$ 0.00036182
24h alacsony
$ 0.00037028
$ 0.00037028
24h magas

$ 0.00036182
$ 0.00036182

$ 0.00037028
$ 0.00037028

$ 3.24
$ 3.24

$ 0.00036167
$ 0.00036167

+0.60%

+0.62%

-2.10%

-2.10%

ZeroSwap (ZEE) valós idejű ár: $0.00036726. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZEE legalacsonyabb ára $ 0.00036182, legmagasabb ára pedig $ 0.00037028 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZEE valaha volt legmagasabb ára $ 3.24, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00036167 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZEE változása a következő volt: +0.60% az elmúlt órában, +0.62% az elmúlt 24 órában, és -2.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZeroSwap (ZEE) piaci információk

$ 26.96K
$ 26.96K

--
----

$ 36.30K
$ 36.30K

74.27M
74.27M

100,000,000.0
100,000,000.0

A(z) ZeroSwap jelenlegi piaci plafonja $ 26.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZEE keringésben lévő tokenszáma 74.27M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 36.30K.

ZeroSwap (ZEE) árelőzmények USD

A(z) ZeroSwapUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ZeroSwap USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000954631.
A(z) ZeroSwap USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001166074.
A(z) ZeroSwap USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0005954634137680603.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.62%
30 nap$ -0.0000954631-25.99%
60 nap$ -0.0001166074-31.75%
90 nap$ -0.0005954634137680603-61.85%

Mi a(z) ZeroSwap (ZEE)

Multi-Chain protocol with Liquidity Mining, DeFi Token Offering, and DEX Aggregation. All that power to DeFi with zero fee using Transaction Fee Mining.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ZeroSwap (ZEE) Erőforrás

Hivatalos webhely

ZeroSwap árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ZeroSwap (ZEE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ZeroSwap (ZEE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ZeroSwap rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ZeroSwap árelőrejelzését most!

ZEE helyi valutákra

ZeroSwap (ZEE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ZeroSwap (ZEE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZEE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ZeroSwap (ZEE)

Mennyit ér ma a(z) ZeroSwap (ZEE)?
A(z) élő ZEE ár a(z) USD esetében 0.00036726 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ZEE ára a(z) USD esetében?
A(z) ZEE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00036726. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ZeroSwap piaci plafonja?
A(z) ZEE piaci plafonja $ 26.96K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ZEE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ZEE keringésben lévő tokenszáma 74.27M USD.
Mi volt a(z) ZEE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ZEE mindenkori legmagasabb ára 3.24 USD.
Mi volt a(z) ZEE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ZEE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00036167 USD.
Mekkora a(z) ZEE kereskedési volumene?
A(z) ZEE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ZEE ára emelkedni fog idén?
A(z) ZEE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZEE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:27:50 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,386.44

$3,711.55

$175.51

$1.0266

$0.9999

$3,711.55

$107,386.44

$175.51

$2.4118

$1.0266

$0.00000

$0.00000

$0.07093

$0.0260

$0.05567

$0.07093

$0.000000000969

$0.0003280

$0.000000194

$0.00006120

