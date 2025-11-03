ZeroSwap (ZEE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00036182 $ 0.00036182 $ 0.00036182 24h alacsony $ 0.00037028 $ 0.00037028 $ 0.00037028 24h magas 24h alacsony $ 0.00036182$ 0.00036182 $ 0.00036182 24h magas $ 0.00037028$ 0.00037028 $ 0.00037028 Minden idők csúcspontja $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Legalacsonyabb ár $ 0.00036167$ 0.00036167 $ 0.00036167 Árváltozás (1H) +0.60% Árváltozás (1D) +0.62% Árváltozás (7D) -2.10% Árváltozás (7D) -2.10%

ZeroSwap (ZEE) valós idejű ár: $0.00036726. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZEE legalacsonyabb ára $ 0.00036182, legmagasabb ára pedig $ 0.00037028 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZEE valaha volt legmagasabb ára $ 3.24, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00036167 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZEE változása a következő volt: +0.60% az elmúlt órában, +0.62% az elmúlt 24 órában, és -2.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZeroSwap (ZEE) piaci információk

Piaci érték $ 26.96K$ 26.96K $ 26.96K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 36.30K$ 36.30K $ 36.30K Forgalomban lévő készlet 74.27M 74.27M 74.27M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) ZeroSwap jelenlegi piaci plafonja $ 26.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZEE keringésben lévő tokenszáma 74.27M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 36.30K.