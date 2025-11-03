ZERA (ZERA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01660565 $ 0.01660565 $ 0.01660565 24h alacsony $ 0.02092528 $ 0.02092528 $ 0.02092528 24h magas 24h alacsony $ 0.01660565$ 0.01660565 $ 0.01660565 24h magas $ 0.02092528$ 0.02092528 $ 0.02092528 Minden idők csúcspontja $ 0.04713878$ 0.04713878 $ 0.04713878 Legalacsonyabb ár $ 0.01672797$ 0.01672797 $ 0.01672797 Árváltozás (1H) -5.13% Árváltozás (1D) -13.21% Árváltozás (7D) -34.20% Árváltozás (7D) -34.20%

ZERA (ZERA) valós idejű ár: $0.01668686. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZERA legalacsonyabb ára $ 0.01660565, legmagasabb ára pedig $ 0.02092528 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZERA valaha volt legmagasabb ára $ 0.04713878, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01672797 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZERA változása a következő volt: -5.13% az elmúlt órában, -13.21% az elmúlt 24 órában, és -34.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZERA (ZERA) piaci információk

Piaci érték $ 16.55M$ 16.55M $ 16.55M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 16.55M$ 16.55M $ 16.55M Forgalomban lévő készlet 999.37M 999.37M 999.37M Teljes tokenszám 999,374,720.0863826 999,374,720.0863826 999,374,720.0863826

A(z) ZERA jelenlegi piaci plafonja $ 16.55M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZERA keringésben lévő tokenszáma 999.37M, és a teljes tokenszám 999374720.0863826. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.55M.