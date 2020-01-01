ZENZO (ZNZ) tokenomikai adatai
ZENZO is a all-encompassing ecosystem designed specifically for gamers and game developers. The foundation is the dedicated Proof of Stake gaming blockchain, known as ZENZO Blockchain. The multi-faceted driving force within this network is the ZENZO Coin, known as ZNZ. The primary vision is to facilitate adoption and awareness of both blockchain and cryptocurrency in the gaming industry. Within the Ecosystem, there are primarily 4 different elements: ZENZO Core (Blockchain, Coin, Wallet), ZENZO Arcade (Digital Marketplace), ZENZO Forge (Scalable Mesh Network), and the ZENZO Hatchery (Game Incubator). Each one of these elements offers a unique and separate approach to solve specific problems, while supporting the other elements. To learn more about the benefits of each of these elements, please visit the official website, https://zenzo.io.
ZENZO (ZNZ) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ZENZO (ZNZ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
ZENZO (ZNZ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) ZENZO (ZNZ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZNZ tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező ZNZ token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) ZNZ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZNZ token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.