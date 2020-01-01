Zenrock BTC (ZENBTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zenrock BTC (ZENBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock's proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC's dMPC security is underpinned by Zenrock's native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.zenbtc.io Fehér könyv: https://www.zenrockfoundation.io/documents

Zenrock BTC (ZENBTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zenrock BTC (ZENBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.69M $ 6.69M $ 6.69M Teljes tokenszám: $ 60.26 $ 60.26 $ 60.26 Keringésben lévő tokenszám: $ 60.26 $ 60.26 $ 60.26 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.69M $ 6.69M $ 6.69M Minden idők csúcspontja: $ 125,009 $ 125,009 $ 125,009 Minden idők mélypontja: $ 96,859 $ 96,859 $ 96,859 Jelenlegi ár: $ 111,119 $ 111,119 $ 111,119 További tudnivalók a(z) Zenrock BTC (ZENBTC) áráról

Zenrock BTC (ZENBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zenrock BTC (ZENBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZENBTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZENBTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZENBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZENBTC token élő árfolyamát!

ZENBTC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZENBTC kapcsán? ZENBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZENBTC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

