Zenlink Network (ZLK) tokennel kapcsolatos információk Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules. Hivatalos webhely: https://zenlink.pro/ Vásárolj most ZLK tokent!

Zenlink Network (ZLK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zenlink Network (ZLK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 112.31K $ 112.31K $ 112.31K Teljes tokenszám: $ 71.41M $ 71.41M $ 71.41M Keringésben lévő tokenszám: $ 54.45M $ 54.45M $ 54.45M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 147.28K $ 147.28K $ 147.28K Minden idők csúcspontja: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 Minden idők mélypontja: $ 0.00133491 $ 0.00133491 $ 0.00133491 Jelenlegi ár: $ 0.00206248 $ 0.00206248 $ 0.00206248 További tudnivalók a(z) Zenlink Network (ZLK) áráról

Zenlink Network (ZLK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zenlink Network (ZLK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZLK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZLK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZLK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZLK token élő árfolyamát!

ZLK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZLK kapcsán? ZLK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZLK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

