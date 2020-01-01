ZENKOKU (CDB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ZENKOKU (CDB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ZENKOKU (CDB) tokennel kapcsolatos információk We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway. Hivatalos webhely: https://companydata.tsujigawa.com/ Fehér könyv: https://companydata.tsujigawa.com/zenkoku-cdb-whitepaper/ Vásárolj most CDB tokent!

ZENKOKU (CDB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ZENKOKU (CDB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 218.45K $ 218.45K $ 218.45K Teljes tokenszám: $ 968.35M $ 968.35M $ 968.35M Keringésben lévő tokenszám: $ 968.35M $ 968.35M $ 968.35M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 218.45K $ 218.45K $ 218.45K Minden idők csúcspontja: $ 0.00397408 $ 0.00397408 $ 0.00397408 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00022559 $ 0.00022559 $ 0.00022559 További tudnivalók a(z) ZENKOKU (CDB) áráról

ZENKOKU (CDB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ZENKOKU (CDB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CDB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CDB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CDB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CDB token élő árfolyamát!

CDB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CDB kapcsán? CDB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CDB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

