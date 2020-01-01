Zenko Protocol (ZENKO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zenko Protocol (ZENKO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zenko Protocol (ZENKO) tokennel kapcsolatos információk Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams. Hivatalos webhely: https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token Fehér könyv: https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite Vásárolj most ZENKO tokent!

Zenko Protocol (ZENKO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zenko Protocol (ZENKO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.86M $ 5.86M $ 5.86M Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 155.00M $ 155.00M $ 155.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 37.79M $ 37.79M $ 37.79M Minden idők csúcspontja: $ 0.076833 $ 0.076833 $ 0.076833 Minden idők mélypontja: $ 0.03016829 $ 0.03016829 $ 0.03016829 Jelenlegi ár: $ 0.03782801 $ 0.03782801 $ 0.03782801 További tudnivalók a(z) Zenko Protocol (ZENKO) áráról

Zenko Protocol (ZENKO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zenko Protocol (ZENKO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZENKO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZENKO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZENKO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZENKO token élő árfolyamát!

ZENKO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZENKO kapcsán? ZENKO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZENKO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

