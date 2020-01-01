Zenko Protocol (ZENKO) tokenomikai adatai

Zenko Protocol (ZENKO) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zenko Protocol (ZENKO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Zenko Protocol (ZENKO) tokennel kapcsolatos információk

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain.

•	Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders.
•	100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects.
•	One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences.
•	Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market.
•	Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.

Hivatalos webhely:
https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token
Fehér könyv:
https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite

Zenko Protocol (ZENKO) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zenko Protocol (ZENKO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M
Teljes tokenszám:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 155.00M
$ 155.00M$ 155.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 37.79M
$ 37.79M$ 37.79M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.076833
$ 0.076833$ 0.076833
Minden idők mélypontja:
$ 0.03016829
$ 0.03016829$ 0.03016829
Jelenlegi ár:
$ 0.03782801
$ 0.03782801$ 0.03782801

Zenko Protocol (ZENKO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Zenko Protocol (ZENKO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZENKO tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ZENKO token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ZENKO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZENKO token élő árfolyamát!

ZENKO árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZENKO kapcsán? ZENKO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.