TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Zencore AI ár ma 0.0052516 USD. Kövesd nyomon a(z) ZCORE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZCORE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Zencore AI ár ma 0.0052516 USD. Kövesd nyomon a(z) ZCORE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZCORE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ZCORE

ZCORE árinformációk

Mi a(z) ZCORE

ZCORE fehér könyv

ZCORE hivatalos webhely

ZCORE tokenomikai adatai

ZCORE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Zencore AI Logó

Zencore AI Ár (ZCORE)

Nem listázott

1 ZCORE-USD élő ár:

$0.0052516
$0.0052516$0.0052516
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Zencore AI (ZCORE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:27:35 (UTC+8)

Zencore AI (ZCORE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0052013
$ 0.0052013$ 0.0052013
24h alacsony
$ 0.00525917
$ 0.00525917$ 0.00525917
24h magas

$ 0.0052013
$ 0.0052013$ 0.0052013

$ 0.00525917
$ 0.00525917$ 0.00525917

$ 0.109964
$ 0.109964$ 0.109964

$ 0.0052013
$ 0.0052013$ 0.0052013

+0.30%

-0.09%

-10.27%

-10.27%

Zencore AI (ZCORE) valós idejű ár: $0.0052516. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZCORE legalacsonyabb ára $ 0.0052013, legmagasabb ára pedig $ 0.00525917 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZCORE valaha volt legmagasabb ára $ 0.109964, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0052013 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZCORE változása a következő volt: +0.30% az elmúlt órában, -0.09% az elmúlt 24 órában, és -10.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Zencore AI (ZCORE) piaci információk

$ 5.25K
$ 5.25K$ 5.25K

--
----

$ 5.25K
$ 5.25K$ 5.25K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Zencore AI jelenlegi piaci plafonja $ 5.25K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZCORE keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.25K.

Zencore AI (ZCORE) árelőzmények USD

A(z) Zencore AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Zencore AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0003882245.
A(z) Zencore AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0048327575.
A(z) Zencore AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.09%
30 nap$ -0.0003882245-7.39%
60 nap$ -0.0048327575-92.02%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Zencore AI (ZCORE)

Zencore AI is an AI-powered trading platform that combines artificial intelligence with decentralized finance to simplify and secure cryptocurrency trading. The platform enables natural language trading commands, real-time market analysis, automated portfolio management, and risk assessment tools. Its goal is to reduce complexity for beginners, save time for professional traders, and eliminate custodial risks through non-custodial execution. By integrating AI-driven insights with DeFi protocols, Zencore AI provides a smarter and safer way to trade digital assets.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Zencore AI (ZCORE) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Zencore AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Zencore AI (ZCORE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Zencore AI (ZCORE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Zencore AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Zencore AI árelőrejelzését most!

ZCORE helyi valutákra

Zencore AI (ZCORE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Zencore AI (ZCORE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZCORE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Zencore AI (ZCORE)

Mennyit ér ma a(z) Zencore AI (ZCORE)?
A(z) élő ZCORE ár a(z) USD esetében 0.0052516 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ZCORE ára a(z) USD esetében?
A(z) ZCORE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0052516. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Zencore AI piaci plafonja?
A(z) ZCORE piaci plafonja $ 5.25K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ZCORE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ZCORE keringésben lévő tokenszáma 1.00M USD.
Mi volt a(z) ZCORE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ZCORE mindenkori legmagasabb ára 0.109964 USD.
Mi volt a(z) ZCORE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ZCORE mindenkori legalacsonyabb ára 0.0052013 USD.
Mekkora a(z) ZCORE kereskedési volumene?
A(z) ZCORE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ZCORE ára emelkedni fog idén?
A(z) ZCORE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZCORE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:27:35 (UTC+8)

Zencore AI (ZCORE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,377.58
$107,377.58$107,377.58

-2.48%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,710.77
$3,710.77$3,710.77

-3.69%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.47
$175.47$175.47

-4.52%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0250
$1.0250$1.0250

-18.77%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,710.77
$3,710.77$3,710.77

-3.69%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,377.58
$107,377.58$107,377.58

-2.48%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.47
$175.47$175.47

-4.52%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4114
$2.4114$2.4114

-3.54%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0250
$1.0250$1.0250

-18.77%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07093
$0.07093$0.07093

+609.30%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0260
$0.0260$0.0260

-90.99%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05568
$0.05568$0.05568

+0.83%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07093
$0.07093$0.07093

+609.30%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000969
$0.000000000969$0.000000000969

+122.75%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003280
$0.0003280$0.0003280

+64.00%

DGGO Logó

DGGO

DGGO

$0.000000200
$0.000000200$0.000000200

+66.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006120
$0.00006120$0.00006120

+67.16%