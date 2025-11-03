Zencore AI (ZCORE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0052013 $ 0.0052013 $ 0.0052013 24h alacsony $ 0.00525917 $ 0.00525917 $ 0.00525917 24h magas 24h alacsony $ 0.0052013$ 0.0052013 $ 0.0052013 24h magas $ 0.00525917$ 0.00525917 $ 0.00525917 Minden idők csúcspontja $ 0.109964$ 0.109964 $ 0.109964 Legalacsonyabb ár $ 0.0052013$ 0.0052013 $ 0.0052013 Árváltozás (1H) +0.30% Árváltozás (1D) -0.09% Árváltozás (7D) -10.27% Árváltozás (7D) -10.27%

Zencore AI (ZCORE) valós idejű ár: $0.0052516. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZCORE legalacsonyabb ára $ 0.0052013, legmagasabb ára pedig $ 0.00525917 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZCORE valaha volt legmagasabb ára $ 0.109964, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0052013 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZCORE változása a következő volt: +0.30% az elmúlt órában, -0.09% az elmúlt 24 órában, és -10.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Zencore AI (ZCORE) piaci információk

Piaci érték $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Forgalomban lévő készlet 1.00M 1.00M 1.00M Teljes tokenszám 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Zencore AI jelenlegi piaci plafonja $ 5.25K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZCORE keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.25K.