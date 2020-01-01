Zeitgeist (ZTG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zeitgeist (ZTG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the "futarchy form of governance" to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional "one man one vote" democratic consensus.

Zeitgeist (ZTG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zeitgeist (ZTG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 302.18K $ 302.18K $ 302.18K Teljes tokenszám: $ 115.46M $ 115.46M $ 115.46M Keringésben lévő tokenszám: $ 92.14M $ 92.14M $ 92.14M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 378.68K $ 378.68K $ 378.68K Minden idők csúcspontja: $ 0.325145 $ 0.325145 $ 0.325145 Minden idők mélypontja: $ 0.00322863 $ 0.00322863 $ 0.00322863 Jelenlegi ár: $ 0.00327963 $ 0.00327963 $ 0.00327963 További tudnivalók a(z) Zeitgeist (ZTG) áráról

Zeitgeist (ZTG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zeitgeist (ZTG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZTG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZTG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZTG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZTG token élő árfolyamát!

