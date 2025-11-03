TőzsdeDEX+
A(z) élő Zedxion USDZ ár ma 1.003 USD. Kövesd nyomon a(z) USDZ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USDZ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: USDZ

USDZ árinformációk

Mi a(z) USDZ

USDZ fehér könyv

USDZ hivatalos webhely

USDZ tokenomikai adatai

USDZ árelőrejelzés

Zedxion USDZ Logó

Zedxion USDZ Ár (USDZ)

Nem listázott

1 USDZ-USD élő ár:

$1.002
$1.002$1.002
-0.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Zedxion USDZ (USDZ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:12:05 (UTC+8)

Zedxion USDZ (USDZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24h alacsony
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007
24h magas

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

$ 0.907801
$ 0.907801$ 0.907801

-0.05%

-0.21%

-0.33%

-0.33%

Zedxion USDZ (USDZ) valós idejű ár: $1.003. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDZ legalacsonyabb ára $ 1.002, legmagasabb ára pedig $ 1.007 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDZ valaha volt legmagasabb ára $ 2.75, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.907801 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDZ változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -0.21% az elmúlt 24 órában, és -0.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Zedxion USDZ (USDZ) piaci információk

$ 8.76M
$ 8.76M$ 8.76M

--
----

$ 87.18B
$ 87.18B$ 87.18B

8.74M
8.74M 8.74M

87,000,000,000.0
87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

A(z) Zedxion USDZ jelenlegi piaci plafonja $ 8.76M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USDZ keringésben lévő tokenszáma 8.74M, és a teljes tokenszám 87000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 87.18B.

Zedxion USDZ (USDZ) árelőzmények USD

A(z) Zedxion USDZUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.002201700081154.
A(z) Zedxion USDZ USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0034621554.
A(z) Zedxion USDZ USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0046580323.
A(z) Zedxion USDZ USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0079082397712036.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.002201700081154-0.21%
30 nap$ +0.0034621554+0.35%
60 nap$ +0.0046580323+0.46%
90 nap$ +0.0079082397712036+0.79%

Mi a(z) Zedxion USDZ (USDZ)

Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Zedxion USDZ (USDZ) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Zedxion USDZ árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Zedxion USDZ (USDZ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Zedxion USDZ (USDZ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Zedxion USDZ rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Zedxion USDZ árelőrejelzését most!

USDZ helyi valutákra

Zedxion USDZ (USDZ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Zedxion USDZ (USDZ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USDZ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Zedxion USDZ (USDZ)

Mennyit ér ma a(z) Zedxion USDZ (USDZ)?
A(z) élő USDZ ár a(z) USD esetében 1.003 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) USDZ ára a(z) USD esetében?
A(z) USDZ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.003. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Zedxion USDZ piaci plafonja?
A(z) USDZ piaci plafonja $ 8.76M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) USDZ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) USDZ keringésben lévő tokenszáma 8.74M USD.
Mi volt a(z) USDZ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) USDZ mindenkori legmagasabb ára 2.75 USD.
Mi volt a(z) USDZ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) USDZ mindenkori legalacsonyabb ára 0.907801 USD.
Mekkora a(z) USDZ kereskedési volumene?
A(z) USDZ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) USDZ ára emelkedni fog idén?
A(z) USDZ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) USDZ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:12:05 (UTC+8)

Zedxion USDZ (USDZ) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

