Zedxion USDZ (USDZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24h alacsony $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24h magas 24h alacsony $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 24h magas $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Minden idők csúcspontja $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Legalacsonyabb ár $ 0.907801$ 0.907801 $ 0.907801 Árváltozás (1H) -0.05% Árváltozás (1D) -0.21% Árváltozás (7D) -0.33% Árváltozás (7D) -0.33%

Zedxion USDZ (USDZ) valós idejű ár: $1.003. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDZ legalacsonyabb ára $ 1.002, legmagasabb ára pedig $ 1.007 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDZ valaha volt legmagasabb ára $ 2.75, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.907801 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDZ változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -0.21% az elmúlt 24 órában, és -0.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Zedxion USDZ (USDZ) piaci információk

Piaci érték $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 87.18B$ 87.18B $ 87.18B Forgalomban lévő készlet 8.74M 8.74M 8.74M Teljes tokenszám 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

A(z) Zedxion USDZ jelenlegi piaci plafonja $ 8.76M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USDZ keringésben lévő tokenszáma 8.74M, és a teljes tokenszám 87000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 87.18B.