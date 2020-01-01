Zeck Murris (ZECK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zeck Murris (ZECK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zeck Murris (ZECK) tokennel kapcsolatos információk Zeck Murris is a memecoin on the Solana ecosystem, portrayed after Zack Morris, a famous retail investor who helped millions of other retail investors around the world. The purpose of the memecoin is to spread the news of Zack in an enjoyable manner. Hivatalos webhely: https://www.zecketteck.xyz/ Fehér könyv: https://www.zecketteck.xyz/ Vásárolj most ZECK tokent!

Zeck Murris (ZECK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zeck Murris (ZECK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.30K $ 10.30K $ 10.30K Teljes tokenszám: $ 973.77M $ 973.77M $ 973.77M Keringésben lévő tokenszám: $ 973.77M $ 973.77M $ 973.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.30K $ 10.30K $ 10.30K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Zeck Murris (ZECK) áráról

Zeck Murris (ZECK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zeck Murris (ZECK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZECK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZECK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZECK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZECK token élő árfolyamát!

ZECK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZECK kapcsán? ZECK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZECK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

