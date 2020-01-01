ZEAL (ZEAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ZEAL (ZEAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ZEAL (ZEAL) tokennel kapcsolatos információk Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure. Hivatalos webhely: https://www.zealousswap.com/ Fehér könyv: https://github.com/zealousswap/whitepaper Vásárolj most ZEAL tokent!

ZEAL (ZEAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ZEAL (ZEAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M Teljes tokenszám: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 51.10M $ 51.10M $ 51.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.95M $ 18.95M $ 18.95M Minden idők csúcspontja: $ 0.199965 $ 0.199965 $ 0.199965 Minden idők mélypontja: $ 0.02501069 $ 0.02501069 $ 0.02501069 Jelenlegi ár: $ 0.078971 $ 0.078971 $ 0.078971 További tudnivalók a(z) ZEAL (ZEAL) áráról

ZEAL (ZEAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ZEAL (ZEAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZEAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZEAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZEAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZEAL token élő árfolyamát!

ZEAL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZEAL kapcsán? ZEAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZEAL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

