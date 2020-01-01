ZAZU (ZAZU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ZAZU (ZAZU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ZAZU (ZAZU) tokennel kapcsolatos információk Meet ZAZU, the fearless feline of the SOL blockchain. ZAZU coin embodies the spirit of independence and resilience, just like its namesake. Powered by a community-driven ethos, ZAZU stands tall, unapologetically defying norms and forging its path. Join the rebellion with ZAZU and embrace a coin that's as bold and unyielding as its namesake. Hivatalos webhely: https://www.zazuthecat.com/ Vásárolj most ZAZU tokent!

ZAZU (ZAZU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ZAZU (ZAZU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 62.46K $ 62.46K $ 62.46K Teljes tokenszám: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 62.46K $ 62.46K $ 62.46K Minden idők csúcspontja: $ 0.00411371 $ 0.00411371 $ 0.00411371 Minden idők mélypontja: $ 0.00003768 $ 0.00003768 $ 0.00003768 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) ZAZU (ZAZU) áráról

ZAZU (ZAZU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ZAZU (ZAZU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZAZU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZAZU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZAZU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZAZU token élő árfolyamát!

ZAZU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZAZU kapcsán? ZAZU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZAZU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

