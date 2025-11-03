TőzsdeDEX+
A(z) élő ZARO Coin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ZARO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZARO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

ZARO Coin Ár (ZARO)

1 ZARO-USD élő ár:

$0.00096604
$0.00096604$0.00096604
-3.10%1D
ZARO Coin (ZARO) Élő árdiagram
ZARO Coin (ZARO) árinformáció (USD)

ZARO Coin (ZARO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZARO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00100047 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZARO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00162395, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZARO változása a következő volt: +0.90% az elmúlt órában, -3.12% az elmúlt 24 órában, és -9.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZARO Coin (ZARO) piaci információk

$ 680.14K
$ 680.14K$ 680.14K

--
----

$ 964.91K
$ 964.91K$ 964.91K

704.87M
704.87M 704.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) ZARO Coin jelenlegi piaci plafonja $ 680.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZARO keringésben lévő tokenszáma 704.87M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 964.91K.

ZARO Coin (ZARO) árelőzmények USD

Mi a(z) ZARO Coin (ZARO)

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

ZARO Coin (ZARO) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

ZARO Coin árelőrejelzés (USD)

ZARO Coin (ZARO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ZARO Coin (ZARO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZARO token kapcsán!

ZARO Coin (ZARO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

