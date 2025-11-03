ZARO Coin (ZARO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0.00100047 $ 0.00100047 $ 0.00100047 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0.00100047$ 0.00100047 $ 0.00100047 Minden idők csúcspontja $ 0.00162395$ 0.00162395 $ 0.00162395 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.90% Árváltozás (1D) -3.12% Árváltozás (7D) -9.11% Árváltozás (7D) -9.11%

ZARO Coin (ZARO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZARO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00100047 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZARO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00162395, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZARO változása a következő volt: +0.90% az elmúlt órában, -3.12% az elmúlt 24 órában, és -9.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZARO Coin (ZARO) piaci információk

Piaci érték $ 680.14K$ 680.14K $ 680.14K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 964.91K$ 964.91K $ 964.91K Forgalomban lévő készlet 704.87M 704.87M 704.87M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) ZARO Coin jelenlegi piaci plafonja $ 680.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZARO keringésben lévő tokenszáma 704.87M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 964.91K.