ZAPO AI (ZAPO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ZAPO AI (ZAPO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ZAPO AI (ZAPO) tokennel kapcsolatos információk The first deflationary utility meme on Tron with a fully working product from launch day. We are bringing liquidity into the Tron ecosystem with our Bridge. You can swap any assets from 30+ chains into Tron and all the top tron memes. All fees collected will be used to buy back the token and send it to Justin Suns wallet. We got this inspiration from the SunPump model. Everything stays in the ecosystem! Hivatalos webhely: https://www.zapomeme.com/ Vásárolj most ZAPO tokent!

ZAPO AI (ZAPO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ZAPO AI (ZAPO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 191.52K $ 191.52K $ 191.52K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 191.52K $ 191.52K $ 191.52K Minden idők csúcspontja: $ 0.00339018 $ 0.00339018 $ 0.00339018 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00019152 $ 0.00019152 $ 0.00019152 További tudnivalók a(z) ZAPO AI (ZAPO) áráról

ZAPO AI (ZAPO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ZAPO AI (ZAPO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZAPO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZAPO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZAPO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZAPO token élő árfolyamát!

ZAPO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZAPO kapcsán? ZAPO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZAPO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

