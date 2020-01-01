Zap (ZAP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zap (ZAP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zap (ZAP) tokennel kapcsolatos információk Zap’s objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT) Zap's core objectives are to: Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles. Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data. Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it. Hivatalos webhely: https://zap.org/ Vásárolj most ZAP tokent!

Zap (ZAP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zap (ZAP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 694.64K $ 694.64K $ 694.64K Teljes tokenszám: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 460.00M $ 460.00M $ 460.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 785.25K $ 785.25K $ 785.25K Minden idők csúcspontja: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Minden idők mélypontja: $ 0.00014989 $ 0.00014989 $ 0.00014989 Jelenlegi ár: $ 0.00151007 $ 0.00151007 $ 0.00151007 További tudnivalók a(z) Zap (ZAP) áráról

Zap (ZAP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zap (ZAP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZAP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZAP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZAP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZAP token élő árfolyamát!

ZAP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZAP kapcsán? ZAP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZAP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

