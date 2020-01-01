ZambesiGold (ZGD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ZambesiGold (ZGD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ZambesiGold (ZGD) tokennel kapcsolatos információk Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold. Hivatalos webhely: https://www.zambesigold.co.za/

ZambesiGold (ZGD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ZambesiGold (ZGD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Teljes tokenszám: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.61M $ 7.61M $ 7.61M Minden idők csúcspontja: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Minden idők mélypontja: $ 0.01801056 $ 0.01801056 $ 0.01801056 Jelenlegi ár: $ 0.04300261 $ 0.04300261 $ 0.04300261 További tudnivalók a(z) ZambesiGold (ZGD) áráról

ZambesiGold (ZGD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ZambesiGold (ZGD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZGD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZGD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZGD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZGD token élő árfolyamát!

ZGD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZGD kapcsán? ZGD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZGD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

