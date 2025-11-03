YUUKI (YUUKI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00208431 $ 0.00208431 $ 0.00208431 24h alacsony $ 0.00211328 $ 0.00211328 $ 0.00211328 24h magas 24h alacsony $ 0.00208431$ 0.00208431 $ 0.00208431 24h magas $ 0.00211328$ 0.00211328 $ 0.00211328 Minden idők csúcspontja $ 0.03770389$ 0.03770389 $ 0.03770389 Legalacsonyabb ár $ 0.00192955$ 0.00192955 $ 0.00192955 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -1.23% Árváltozás (7D) -39.68% Árváltozás (7D) -39.68%

YUUKI (YUUKI) valós idejű ár: $0.00208684. Az elmúlt 24 órában, a(z)YUUKI legalacsonyabb ára $ 0.00208431, legmagasabb ára pedig $ 0.00211328 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YUUKI valaha volt legmagasabb ára $ 0.03770389, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00192955 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YUUKI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.23% az elmúlt 24 órában, és -39.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

YUUKI (YUUKI) piaci információk

Piaci érték $ 43.82K$ 43.82K $ 43.82K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 43.82K$ 43.82K $ 43.82K Forgalomban lévő készlet 21.00M 21.00M 21.00M Teljes tokenszám 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A(z) YUUKI jelenlegi piaci plafonja $ 43.82K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YUUKI keringésben lévő tokenszáma 21.00M, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 43.82K.