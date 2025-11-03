TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő YUUKI ár ma 0.00208684 USD. Kövesd nyomon a(z) YUUKI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YUUKI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő YUUKI ár ma 0.00208684 USD. Kövesd nyomon a(z) YUUKI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YUUKI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YUUKI

YUUKI árinformációk

Mi a(z) YUUKI

YUUKI fehér könyv

YUUKI hivatalos webhely

YUUKI tokenomikai adatai

YUUKI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

YUUKI Logó

YUUKI Ár (YUUKI)

Nem listázott

1 YUUKI-USD élő ár:

$0.00208684
$0.00208684$0.00208684
-1.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
YUUKI (YUUKI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:11:49 (UTC+8)

YUUKI (YUUKI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00208431
$ 0.00208431$ 0.00208431
24h alacsony
$ 0.00211328
$ 0.00211328$ 0.00211328
24h magas

$ 0.00208431
$ 0.00208431$ 0.00208431

$ 0.00211328
$ 0.00211328$ 0.00211328

$ 0.03770389
$ 0.03770389$ 0.03770389

$ 0.00192955
$ 0.00192955$ 0.00192955

--

-1.23%

-39.68%

-39.68%

YUUKI (YUUKI) valós idejű ár: $0.00208684. Az elmúlt 24 órában, a(z)YUUKI legalacsonyabb ára $ 0.00208431, legmagasabb ára pedig $ 0.00211328 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YUUKI valaha volt legmagasabb ára $ 0.03770389, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00192955 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YUUKI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.23% az elmúlt 24 órában, és -39.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

YUUKI (YUUKI) piaci információk

$ 43.82K
$ 43.82K$ 43.82K

--
----

$ 43.82K
$ 43.82K$ 43.82K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

A(z) YUUKI jelenlegi piaci plafonja $ 43.82K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YUUKI keringésben lévő tokenszáma 21.00M, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 43.82K.

YUUKI (YUUKI) árelőzmények USD

A(z) YUUKIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) YUUKI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0006961729.
A(z) YUUKI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0018276321.
A(z) YUUKI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.013231308605934638.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.23%
30 nap$ -0.0006961729-33.36%
60 nap$ -0.0018276321-87.57%
90 nap$ -0.013231308605934638-86.37%

Mi a(z) YUUKI (YUUKI)

$YUUKI is a utility based AI operator, not a simple social chatbot. Running a cashflow-generating business. Here is a number of her technical capabilities:

  1. Operate the back-end infrastructure of Fullhouse.gg, she checks deposits for inconsistencies, approves withdrawals lightning-fast and manages KYC procedures.

  2. Pay out casino revenue-share payments in tokenized form to those who took excessive risk and took the plunge. Fortune favors the bold.

  3. Manage user chats in the global on-site chat and the Discord community. Preventing deceitful entrants and baseless comments.

4 Reward Yappers on the Creatorbid Leaderboard (Kaito or Creatorbid Contribute) with Free Bets and Loyalty EXP inside the Fullhouse Eco-System.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

YUUKI (YUUKI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

YUUKI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) YUUKI (YUUKI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) YUUKI (YUUKI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) YUUKI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) YUUKI árelőrejelzését most!

YUUKI helyi valutákra

YUUKI (YUUKI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) YUUKI (YUUKI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YUUKI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: YUUKI (YUUKI)

Mennyit ér ma a(z) YUUKI (YUUKI)?
A(z) élő YUUKI ár a(z) USD esetében 0.00208684 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YUUKI ára a(z) USD esetében?
A(z) YUUKI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00208684. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) YUUKI piaci plafonja?
A(z) YUUKI piaci plafonja $ 43.82K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YUUKI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YUUKI keringésben lévő tokenszáma 21.00M USD.
Mi volt a(z) YUUKI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YUUKI mindenkori legmagasabb ára 0.03770389 USD.
Mi volt a(z) YUUKI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YUUKI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00192955 USD.
Mekkora a(z) YUUKI kereskedési volumene?
A(z) YUUKI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) YUUKI ára emelkedni fog idén?
A(z) YUUKI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YUUKI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:11:49 (UTC+8)

YUUKI (YUUKI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,881.05
$107,881.05$107,881.05

-2.02%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,752.92
$3,752.92$3,752.92

-2.60%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.52
$178.52$178.52

-2.86%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0805
$1.0805$1.0805

-14.37%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,881.05
$107,881.05$107,881.05

-2.02%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,752.92
$3,752.92$3,752.92

-2.60%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.52
$178.52$178.52

-2.86%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.93
$87.93$87.93

-0.75%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4507
$2.4507$2.4507

-1.96%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0342
$0.0342$0.0342

-31.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05557
$0.05557$0.05557

+177.85%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10675
$0.10675$0.10675

+29.22%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002066
$0.000000002066$0.000000002066

+374.94%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000512
$0.0000512$0.0000512

+103.17%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005498
$0.00005498$0.00005498

+50.17%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000521
$0.000000000521$0.000000000521

+33.93%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000347
$0.0000347$0.0000347

+25.72%