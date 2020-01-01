Yuna Bite (YUNA) tokenomikai adatai
YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more.
Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis.
The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders.
In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly.
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Yuna Bite (YUNA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) Yuna Bite (YUNA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó YUNA tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező YUNA token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) YUNA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YUNA token élő árfolyamát!
