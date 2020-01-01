Yuna Bite (YUNA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Yuna Bite (YUNA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Yuna Bite (YUNA) tokennel kapcsolatos információk YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly. Hivatalos webhely: https://www.yunabite.com/ Fehér könyv: https://www.yunabite.com/documentation Vásárolj most YUNA tokent!

Yuna Bite (YUNA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Yuna Bite (YUNA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.83K $ 6.83K $ 6.83K Teljes tokenszám: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.83K $ 6.83K $ 6.83K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Yuna Bite (YUNA) áráról

Yuna Bite (YUNA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Yuna Bite (YUNA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YUNA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YUNA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YUNA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YUNA token élő árfolyamát!

YUNA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) YUNA kapcsán? YUNA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) YUNA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!