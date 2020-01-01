Yumiko AI (ALIVE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Yumiko AI (ALIVE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Yumiko AI (ALIVE) tokennel kapcsolatos információk Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide. Hivatalos webhely: https://yumiko.io/ Fehér könyv: https://github.com/Tenztan/Yumiko-public Vásárolj most ALIVE tokent!

Yumiko AI (ALIVE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Yumiko AI (ALIVE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.05K $ 16.05K $ 16.05K Teljes tokenszám: $ 998.13M $ 998.13M $ 998.13M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.13M $ 998.13M $ 998.13M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.05K $ 16.05K $ 16.05K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Yumiko AI (ALIVE) áráról

Yumiko AI (ALIVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Yumiko AI (ALIVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ALIVE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ALIVE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ALIVE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ALIVE token élő árfolyamát!

