Yumiko AI (ALIVE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Yumiko AI (ALIVE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Yumiko AI (ALIVE) tokennel kapcsolatos információk

Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide.

Hivatalos webhely:
https://yumiko.io/
Fehér könyv:
https://github.com/Tenztan/Yumiko-public

Yumiko AI (ALIVE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Yumiko AI (ALIVE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 16.05K
$ 16.05K
Teljes tokenszám:
$ 998.13M
$ 998.13M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 998.13M
$ 998.13M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 16.05K
$ 16.05K
Minden idők csúcspontja:
$ 0
$ 0
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0

Yumiko AI (ALIVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Yumiko AI (ALIVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ALIVE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ALIVE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ALIVE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ALIVE token élő árfolyamát!

ALIVE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ALIVE kapcsán? ALIVE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.