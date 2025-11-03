TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Yucky ár ma 0.00003435 USD. Kövesd nyomon a(z) YUCKY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YUCKY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Yucky ár ma 0.00003435 USD. Kövesd nyomon a(z) YUCKY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YUCKY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YUCKY

YUCKY árinformációk

Mi a(z) YUCKY

YUCKY hivatalos webhely

YUCKY tokenomikai adatai

YUCKY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Yucky Logó

Yucky Ár (YUCKY)

Nem listázott

1 YUCKY-USD élő ár:

--
----
-3.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Yucky (YUCKY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:11:28 (UTC+8)

Yucky (YUCKY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00003426
$ 0.00003426$ 0.00003426
24h alacsony
$ 0.00003644
$ 0.00003644$ 0.00003644
24h magas

$ 0.00003426
$ 0.00003426$ 0.00003426

$ 0.00003644
$ 0.00003644$ 0.00003644

$ 0.00041464
$ 0.00041464$ 0.00041464

$ 0.00003324
$ 0.00003324$ 0.00003324

-0.02%

-3.98%

-21.15%

-21.15%

Yucky (YUCKY) valós idejű ár: $0.00003435. Az elmúlt 24 órában, a(z)YUCKY legalacsonyabb ára $ 0.00003426, legmagasabb ára pedig $ 0.00003644 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YUCKY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00041464, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003324 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YUCKY változása a következő volt: -0.02% az elmúlt órában, -3.98% az elmúlt 24 órában, és -21.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Yucky (YUCKY) piaci információk

$ 34.35K
$ 34.35K$ 34.35K

--
----

$ 34.35K
$ 34.35K$ 34.35K

999.95M
999.95M 999.95M

999,954,465.137938
999,954,465.137938 999,954,465.137938

A(z) Yucky jelenlegi piaci plafonja $ 34.35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YUCKY keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999954465.137938. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 34.35K.

Yucky (YUCKY) árelőzmények USD

A(z) YuckyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Yucky USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000162195.
A(z) Yucky USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000131114.
A(z) Yucky USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.98%
30 nap$ -0.0000162195-47.21%
60 nap$ -0.0000131114-38.17%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Yucky (YUCKY)

The project is memecoin made on solana about a character called Yucky who is a old school meme from 4chan.

Yucky is the Evil twin of Bucky which is also a 4chan meme and it's at over 30M ATH atm.

We recent project and we are aiming to be a multi millions memecoin in the solana world.

The project is pretty solid atm and the community is working hard to make it even bigger.

Memecoin world is really big and it keeps growing harder and harder on the solana ecosystem, and I think Yucky has the potencial to be one of the biggest.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Yucky (YUCKY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Yucky árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Yucky (YUCKY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Yucky (YUCKY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Yucky rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Yucky árelőrejelzését most!

YUCKY helyi valutákra

Yucky (YUCKY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Yucky (YUCKY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YUCKY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Yucky (YUCKY)

Mennyit ér ma a(z) Yucky (YUCKY)?
A(z) élő YUCKY ár a(z) USD esetében 0.00003435 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YUCKY ára a(z) USD esetében?
A(z) YUCKY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00003435. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Yucky piaci plafonja?
A(z) YUCKY piaci plafonja $ 34.35K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YUCKY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YUCKY keringésben lévő tokenszáma 999.95M USD.
Mi volt a(z) YUCKY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YUCKY mindenkori legmagasabb ára 0.00041464 USD.
Mi volt a(z) YUCKY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YUCKY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00003324 USD.
Mekkora a(z) YUCKY kereskedési volumene?
A(z) YUCKY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) YUCKY ára emelkedni fog idén?
A(z) YUCKY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YUCKY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:11:28 (UTC+8)

Yucky (YUCKY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,894.95
$107,894.95$107,894.95

-2.01%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,754.05
$3,754.05$3,754.05

-2.57%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.62
$178.62$178.62

-2.80%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0806
$1.0806$1.0806

-14.36%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,894.95
$107,894.95$107,894.95

-2.01%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,754.05
$3,754.05$3,754.05

-2.57%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.62
$178.62$178.62

-2.80%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.07
$88.07$88.07

-0.59%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4510
$2.4510$2.4510

-1.95%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0342
$0.0342$0.0342

-31.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05557
$0.05557$0.05557

+177.85%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10674
$0.10674$0.10674

+29.20%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001902
$0.000000001902$0.000000001902

+337.24%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000512
$0.0000512$0.0000512

+103.17%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005526
$0.00005526$0.00005526

+50.94%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000521
$0.000000000521$0.000000000521

+33.93%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000347
$0.0000347$0.0000347

+25.72%