Yucky (YUCKY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00003426 24h alacsony $ 0.00003644 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00041464 Legalacsonyabb ár $ 0.00003324 Árváltozás (1H) -0.02% Árváltozás (1D) -3.98% Árváltozás (7D) -21.15%

Yucky (YUCKY) valós idejű ár: $0.00003435. Az elmúlt 24 órában, a(z)YUCKY legalacsonyabb ára $ 0.00003426, legmagasabb ára pedig $ 0.00003644 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YUCKY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00041464, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003324 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YUCKY változása a következő volt: -0.02% az elmúlt órában, -3.98% az elmúlt 24 órában, és -21.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Yucky (YUCKY) piaci információk

Piaci érték $ 34.35K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 34.35K Forgalomban lévő készlet 999.95M Teljes tokenszám 999,954,465.137938

A(z) Yucky jelenlegi piaci plafonja $ 34.35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YUCKY keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999954465.137938. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 34.35K.