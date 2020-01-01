YOWIE (YOWIE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) YOWIE (YOWIE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

YOWIE (YOWIE) tokennel kapcsolatos információk Born in the icy mountains, yowie is a piece of art with an infinite universe Discover Yowie, a unique creation by a promising artist, born in the icy mountains. More than just a work of art, Yowie unlocks an infinite universe where each world is an adventure, blending mystery and creativity. Dive into this captivating ecosystem where art and exploration come together for an unparalleled experience. oin us at yowie.fun and be part of the journey! Hivatalos webhely: https://yowie.fun/ Vásárolj most YOWIE tokent!

YOWIE (YOWIE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) YOWIE (YOWIE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.06K $ 15.06K $ 15.06K Teljes tokenszám: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.06K $ 15.06K $ 15.06K Minden idők csúcspontja: $ 0.00300999 $ 0.00300999 $ 0.00300999 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) YOWIE (YOWIE) áráról

YOWIE (YOWIE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) YOWIE (YOWIE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YOWIE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YOWIE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YOWIE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YOWIE token élő árfolyamát!

