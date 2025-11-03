TőzsdeDEX+
A(z) élő your new savings ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SAVINGS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SAVINGS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő your new savings ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SAVINGS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SAVINGS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

--
----
-10.30%1D
your new savings (SAVINGS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.79%

-10.30%

-19.85%

-19.85%

your new savings (SAVINGS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SAVINGS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SAVINGS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SAVINGS változása a következő volt: -0.79% az elmúlt órában, -10.30% az elmúlt 24 órában, és -19.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

your new savings (SAVINGS) piaci információk

$ 13.27K
$ 13.27K$ 13.27K

--
----

$ 13.27K
$ 13.27K$ 13.27K

999.65M
999.65M 999.65M

999,646,643.641667
999,646,643.641667 999,646,643.641667

A(z) your new savings jelenlegi piaci plafonja $ 13.27K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SAVINGS keringésben lévő tokenszáma 999.65M, és a teljes tokenszám 999646643.641667. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.27K.

your new savings (SAVINGS) árelőzmények USD

A(z) your new savingsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) your new savings USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) your new savings USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) your new savings USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-10.30%
30 nap$ 0-56.03%
60 nap$ 0-88.14%
90 nap$ 0--

Mi a(z) your new savings (SAVINGS)

What is $savings?

Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative

Our mission

The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains.

Where can i learn more?

Website: https://savingsonsol.com/

X account: https://x.com/savingsonsoll

X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

your new savings (SAVINGS) Erőforrás

Hivatalos webhely

your new savings árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) your new savings (SAVINGS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) your new savings (SAVINGS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) your new savings rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) your new savings árelőrejelzését most!

SAVINGS helyi valutákra

your new savings (SAVINGS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) your new savings (SAVINGS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SAVINGS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: your new savings (SAVINGS)

Mennyit ér ma a(z) your new savings (SAVINGS)?
A(z) élő SAVINGS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SAVINGS ára a(z) USD esetében?
A(z) SAVINGS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) your new savings piaci plafonja?
A(z) SAVINGS piaci plafonja $ 13.27K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SAVINGS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SAVINGS keringésben lévő tokenszáma 999.65M USD.
Mi volt a(z) SAVINGS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SAVINGS mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) SAVINGS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SAVINGS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SAVINGS kereskedési volumene?
A(z) SAVINGS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SAVINGS ára emelkedni fog idén?
A(z) SAVINGS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SAVINGS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
your new savings (SAVINGS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

