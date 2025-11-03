TőzsdeDEX+
A(z) élő YOUR AI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) YOURAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YOURAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő YOUR AI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) YOURAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YOURAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YOURAI

YOURAI árinformációk

Mi a(z) YOURAI

YOURAI fehér könyv

YOURAI hivatalos webhely

YOURAI tokenomikai adatai

YOURAI árelőrejelzés

YOUR AI Ár (YOURAI)

Nem listázott

1 YOURAI-USD élő ár:

$0.00042333
+0.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
YOUR AI (YOURAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:27:05 (UTC+8)

YOUR AI (YOURAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.53518
$ 0
-0.07%

+0.78%

-3.09%

-3.09%

YOUR AI (YOURAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)YOURAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YOURAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.53518, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YOURAI változása a következő volt: -0.07% az elmúlt órában, +0.78% az elmúlt 24 órában, és -3.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

YOUR AI (YOURAI) piaci információk

$ 19.52K
--
$ 423.36K
46.10M
1,000,000,000.0
A(z) YOUR AI jelenlegi piaci plafonja $ 19.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YOURAI keringésben lévő tokenszáma 46.10M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 423.36K.

YOUR AI (YOURAI) árelőzmények USD

A(z) YOUR AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) YOUR AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) YOUR AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) YOUR AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.78%
30 nap$ 0-17.31%
60 nap$ 0-43.71%
90 nap$ 0--

Mi a(z) YOUR AI (YOURAI)

AI-driven e-commerce YOUR Protocol is the AI-driven content layer for e-commerce built on Bitcoin and Solana

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

YOUR AI (YOURAI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

YOUR AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) YOUR AI (YOURAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) YOUR AI (YOURAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) YOUR AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) YOUR AI árelőrejelzését most!

YOURAI helyi valutákra

YOUR AI (YOURAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) YOUR AI (YOURAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YOURAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: YOUR AI (YOURAI)

Mennyit ér ma a(z) YOUR AI (YOURAI)?
A(z) élő YOURAI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YOURAI ára a(z) USD esetében?
A(z) YOURAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) YOUR AI piaci plafonja?
A(z) YOURAI piaci plafonja $ 19.52K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YOURAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YOURAI keringésben lévő tokenszáma 46.10M USD.
Mi volt a(z) YOURAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YOURAI mindenkori legmagasabb ára 0.53518 USD.
Mi volt a(z) YOURAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YOURAI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) YOURAI kereskedési volumene?
A(z) YOURAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) YOURAI ára emelkedni fog idén?
A(z) YOURAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YOURAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
YOUR AI (YOURAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

