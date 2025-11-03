YOUR AI (YOURAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.53518$ 0.53518 $ 0.53518 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.07% Árváltozás (1D) +0.78% Árváltozás (7D) -3.09% Árváltozás (7D) -3.09%

YOUR AI (YOURAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)YOURAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YOURAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.53518, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YOURAI változása a következő volt: -0.07% az elmúlt órában, +0.78% az elmúlt 24 órában, és -3.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

YOUR AI (YOURAI) piaci információk

Piaci érték $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 423.36K$ 423.36K $ 423.36K Forgalomban lévő készlet 46.10M 46.10M 46.10M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) YOUR AI jelenlegi piaci plafonja $ 19.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YOURAI keringésben lévő tokenszáma 46.10M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 423.36K.