Youcoin (YOU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Youcoin (YOU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Youcoin (YOU) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? Youcoin is a decentralized protocol focusing on proof of personhood and reputation within the digital world. Designed to foster trust and authenticity without reliance on centralized entities, Youcoin introduces a revolutionary way to approach identity and reputation. Through this protocol, individuals are empowered to control their identity, build their reputation, and engage in digital interactions with confidence. What makes your project unique? Youcoin aims to reshape the landscape of identity and reputation in the digital world. By decentralizing these aspects, it removes reliance on centralized and often exclusionary systems, such as government-backed identification or credit scores. Its social-based verification fosters a more inclusive and human-centric approach to identity, empowering individuals and communities alike. History of your project. Youcoin development began 6 months ago, with a public announcement and token launch on 3 Aug 2023. What’s next for your project? In Aug 2023, our whitepaper with detailed technical implementation will be released, along with a PoC detailing how our reputation protocol works. Efforts to bring ecosystem partners on board will also begin. What can your token be used for? The YOU token is designed to have governance properties, empowering users by giving them a say over the future of the protocol. After launch, the YOU core contributors will collaborate with the community and ecosystem partners on key decisions and future initiatives for the protocol and token. Hivatalos webhely: https://www.youcoin.org/ Vásárolj most YOU tokent!

Youcoin (YOU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Youcoin (YOU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 33.19K $ 33.19K $ 33.19K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 33.19K $ 33.19K $ 33.19K Minden idők csúcspontja: $ 0.00313123 $ 0.00313123 $ 0.00313123 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Youcoin (YOU) áráról

Youcoin (YOU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Youcoin (YOU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YOU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YOU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YOU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YOU token élő árfolyamát!

YOU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) YOU kapcsán? YOU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) YOU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!