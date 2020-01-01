You Held (POV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) You Held (POV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

You Held (POV) tokennel kapcsolatos információk POV is what your life looks like after the bull run. Only the holders who hold out long enough and are diligent reap the big rewards and become the celebrated memecoin millionaires. POV is #1 hashtag on social media and is used by everyone, everywhere. partnerships with crypto millionaires, crypto influencers or even people in the porn industry are conceivable, as they all use POV. POV in itself is universal, it adds the important crypto addition of you held, as only the right holders reap the rewards. Hivatalos webhely: https://www.povyouheld.fun/ Vásárolj most POV tokent!

You Held (POV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) You Held (POV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 162.55K $ 162.55K $ 162.55K Teljes tokenszám: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 162.55K $ 162.55K $ 162.55K Minden idők csúcspontja: $ 0.00293683 $ 0.00293683 $ 0.00293683 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00016269 $ 0.00016269 $ 0.00016269 További tudnivalók a(z) You Held (POV) áráról

You Held (POV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) You Held (POV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó POV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező POV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) POV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POV token élő árfolyamát!

POV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) POV kapcsán? POV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) POV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

