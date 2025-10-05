ynUSD Max (YNUSDX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24h alacsony $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 24h magas 24h alacsony $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 24h magas $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Minden idők csúcspontja $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Legalacsonyabb ár $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.04% Árváltozás (7D) +0.51% Árváltozás (7D) +0.51%

ynUSD Max (YNUSDX) valós idejű ár: $1.026. Az elmúlt 24 órában, a(z)YNUSDX legalacsonyabb ára $ 1.023, legmagasabb ára pedig $ 1.027 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YNUSDX valaha volt legmagasabb ára $ 1.027, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.997125 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YNUSDX változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.04% az elmúlt 24 órában, és +0.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ynUSD Max (YNUSDX) piaci információk

Piaci érték $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Forgalomban lévő készlet 87.42K 87.42K 87.42K Teljes tokenszám 87,421.65687268265 87,421.65687268265 87,421.65687268265

A(z) ynUSD Max jelenlegi piaci plafonja $ 89.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YNUSDX keringésben lévő tokenszáma 87.42K, és a teljes tokenszám 87421.65687268265. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 89.65K.