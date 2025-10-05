A(z) élő ynUSD Max ár ma 1.026 USD. Kövesd nyomon a(z) YNUSDX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YNUSDX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ynUSD Max ár ma 1.026 USD. Kövesd nyomon a(z) YNUSDX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YNUSDX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

ynUSD Max Ár (YNUSDX)

1 YNUSDX-USD élő ár:

$1.026
$1.026$1.026
0.00%1D
ynUSD Max (YNUSDX) Élő árdiagram
ynUSD Max (YNUSDX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
24h alacsony
$ 1.027
$ 1.027$ 1.027
24h magas

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 0.997125
$ 0.997125$ 0.997125

--

+0.04%

+0.51%

+0.51%

ynUSD Max (YNUSDX) valós idejű ár: $1.026. Az elmúlt 24 órában, a(z)YNUSDX legalacsonyabb ára $ 1.023, legmagasabb ára pedig $ 1.027 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YNUSDX valaha volt legmagasabb ára $ 1.027, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.997125 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YNUSDX változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.04% az elmúlt 24 órában, és +0.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ynUSD Max (YNUSDX) piaci információk

$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

--
----

$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

87.42K
87.42K 87.42K

87,421.65687268265
87,421.65687268265 87,421.65687268265

A(z) ynUSD Max jelenlegi piaci plafonja $ 89.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YNUSDX keringésben lévő tokenszáma 87.42K, és a teljes tokenszám 87421.65687268265. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 89.65K.

ynUSD Max (YNUSDX) árelőzmények USD

A(z) ynUSD MaxUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00045593.
A(z) ynUSD Max USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0135474066.
A(z) ynUSD Max USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0268707348.
A(z) ynUSD Max USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00045593+0.04%
30 nap$ +0.0135474066+1.32%
60 nap$ +0.0268707348+2.62%
90 nap$ 0--

Mi a(z) ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ynUSD Max (YNUSDX) Erőforrás

Hivatalos webhely

ynUSD Max árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ynUSD Max (YNUSDX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ynUSD Max (YNUSDX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ynUSD Max rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ynUSD Max árelőrejelzését most!

YNUSDX helyi valutákra

ynUSD Max (YNUSDX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ynUSD Max (YNUSDX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YNUSDX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ynUSD Max (YNUSDX)

Mennyit ér ma a(z) ynUSD Max (YNUSDX)?
A(z) élő YNUSDX ár a(z) USD esetében 1.026 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YNUSDX ára a(z) USD esetében?
A(z) YNUSDX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.026. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ynUSD Max piaci plafonja?
A(z) YNUSDX piaci plafonja $ 89.65K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YNUSDX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YNUSDX keringésben lévő tokenszáma 87.42K USD.
Mi volt a(z) YNUSDX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YNUSDX mindenkori legmagasabb ára 1.027 USD.
Mi volt a(z) YNUSDX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YNUSDX mindenkori legalacsonyabb ára 0.997125 USD.
Mekkora a(z) YNUSDX kereskedési volumene?
A(z) YNUSDX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) YNUSDX ára emelkedni fog idén?
A(z) YNUSDX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YNUSDX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:54:40 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.