ynETH MAX (YNETHX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ynETH MAX (YNETHX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ynETH MAX (YNETHX) tokennel kapcsolatos információk ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s. Hivatalos webhely: https://yieldnest.finance Fehér könyv: https://docs.yieldnest.finance/ Vásárolj most YNETHX tokent!

ynETH MAX (YNETHX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ynETH MAX (YNETHX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 37.26M $ 37.26M $ 37.26M Teljes tokenszám: $ 8.27K $ 8.27K $ 8.27K Keringésben lévő tokenszám: $ 8.27K $ 8.27K $ 8.27K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 37.26M $ 37.26M $ 37.26M Minden idők csúcspontja: $ 5,182.23 $ 5,182.23 $ 5,182.23 Minden idők mélypontja: $ 1,029.64 $ 1,029.64 $ 1,029.64 Jelenlegi ár: $ 4,507.72 $ 4,507.72 $ 4,507.72 További tudnivalók a(z) ynETH MAX (YNETHX) áráról

ynETH MAX (YNETHX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ynETH MAX (YNETHX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YNETHX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YNETHX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YNETHX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YNETHX token élő árfolyamát!

