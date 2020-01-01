YieldNest Restaked ETH (YNETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) YieldNest Restaked ETH (YNETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

YieldNest Restaked ETH (YNETH) tokennel kapcsolatos információk Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH. Hivatalos webhely: https://yieldnest.finance/ Fehér könyv: https://docs.yieldnest.finance/ Vásárolj most YNETH tokent!

YieldNest Restaked ETH (YNETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) YieldNest Restaked ETH (YNETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 24.28M $ 24.28M $ 24.28M Teljes tokenszám: $ 5.37K $ 5.37K $ 5.37K Keringésben lévő tokenszám: $ 5.37K $ 5.37K $ 5.37K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.28M $ 24.28M $ 24.28M Minden idők csúcspontja: $ 4,892.64 $ 4,892.64 $ 4,892.64 Minden idők mélypontja: $ 1,432.9 $ 1,432.9 $ 1,432.9 Jelenlegi ár: $ 4,520.75 $ 4,520.75 $ 4,520.75 További tudnivalók a(z) YieldNest Restaked ETH (YNETH) áráról

YieldNest Restaked ETH (YNETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) YieldNest Restaked ETH (YNETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YNETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YNETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YNETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YNETH token élő árfolyamát!

YNETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) YNETH kapcsán? YNETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) YNETH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

