Yield TRYB (YTRYB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Yield TRYB (YTRYB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Yield TRYB (YTRYB) tokennel kapcsolatos információk Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/ Hivatalos webhely: https://www.balsafinance.com/ytryb Vásárolj most YTRYB tokent!

Yield TRYB (YTRYB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Yield TRYB (YTRYB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 124.10K $ 124.10K $ 124.10K Teljes tokenszám: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 124.10K $ 124.10K $ 124.10K Minden idők csúcspontja: $ 0.04239704 $ 0.04239704 $ 0.04239704 Minden idők mélypontja: $ 0.03222513 $ 0.03222513 $ 0.03222513 Jelenlegi ár: $ 0.03444508 $ 0.03444508 $ 0.03444508 További tudnivalók a(z) Yield TRYB (YTRYB) áráról

Yield TRYB (YTRYB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Yield TRYB (YTRYB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YTRYB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YTRYB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YTRYB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YTRYB token élő árfolyamát!

YTRYB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) YTRYB kapcsán? YTRYB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) YTRYB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

