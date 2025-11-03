Yield Optimizer EUR (YOEUR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24h alacsony $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24h magas 24h alacsony $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24h magas $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Minden idők csúcspontja $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Legalacsonyabb ár $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) -0.51% Árváltozás (7D) -0.67% Árváltozás (7D) -0.67%

Yield Optimizer EUR (YOEUR) valós idejű ár: $1.16. Az elmúlt 24 órában, a(z)YOEUR legalacsonyabb ára $ 1.16, legmagasabb ára pedig $ 1.17 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YOEUR valaha volt legmagasabb ára $ 1.19, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.15 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YOEUR változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -0.51% az elmúlt 24 órában, és -0.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) piaci információk

Piaci érték $ 100.17K$ 100.17K $ 100.17K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 100.17K$ 100.17K $ 100.17K Forgalomban lévő készlet 86.07K 86.07K 86.07K Teljes tokenszám 86,071.0 86,071.0 86,071.0

A(z) Yield Optimizer EUR jelenlegi piaci plafonja $ 100.17K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YOEUR keringésben lévő tokenszáma 86.07K, és a teljes tokenszám 86071.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 100.17K.