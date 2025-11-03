TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Yield Optimizer EUR ár ma 1.16 USD. Kövesd nyomon a(z) YOEUR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YOEUR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Yield Optimizer EUR ár ma 1.16 USD. Kövesd nyomon a(z) YOEUR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YOEUR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YOEUR

YOEUR árinformációk

Mi a(z) YOEUR

YOEUR fehér könyv

YOEUR hivatalos webhely

YOEUR tokenomikai adatai

YOEUR árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Yield Optimizer EUR Logó

Yield Optimizer EUR Ár (YOEUR)

Nem listázott

1 YOEUR-USD élő ár:

$1.16
$1.16$1.16
-0.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Yield Optimizer EUR (YOEUR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:11:00 (UTC+8)

Yield Optimizer EUR (YOEUR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24h alacsony
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24h magas

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

-0.00%

-0.51%

-0.67%

-0.67%

Yield Optimizer EUR (YOEUR) valós idejű ár: $1.16. Az elmúlt 24 órában, a(z)YOEUR legalacsonyabb ára $ 1.16, legmagasabb ára pedig $ 1.17 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YOEUR valaha volt legmagasabb ára $ 1.19, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.15 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YOEUR változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -0.51% az elmúlt 24 órában, és -0.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) piaci információk

$ 100.17K
$ 100.17K$ 100.17K

--
----

$ 100.17K
$ 100.17K$ 100.17K

86.07K
86.07K 86.07K

86,071.0
86,071.0 86,071.0

A(z) Yield Optimizer EUR jelenlegi piaci plafonja $ 100.17K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YOEUR keringésben lévő tokenszáma 86.07K, és a teljes tokenszám 86071.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 100.17K.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) árelőzmények USD

A(z) Yield Optimizer EURUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.006050231313276.
A(z) Yield Optimizer EUR USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0154850720.
A(z) Yield Optimizer EUR USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0025449240.
A(z) Yield Optimizer EUR USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.006050231313276-0.51%
30 nap$ -0.0154850720-1.33%
60 nap$ -0.0025449240-0.21%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Yield Optimizer EUR (YOEUR)

YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Yield Optimizer EUR árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Yield Optimizer EUR (YOEUR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Yield Optimizer EUR (YOEUR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Yield Optimizer EUR rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Yield Optimizer EUR árelőrejelzését most!

YOEUR helyi valutákra

Yield Optimizer EUR (YOEUR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Yield Optimizer EUR (YOEUR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YOEUR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Mennyit ér ma a(z) Yield Optimizer EUR (YOEUR)?
A(z) élő YOEUR ár a(z) USD esetében 1.16 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YOEUR ára a(z) USD esetében?
A(z) YOEUR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.16. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Yield Optimizer EUR piaci plafonja?
A(z) YOEUR piaci plafonja $ 100.17K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YOEUR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YOEUR keringésben lévő tokenszáma 86.07K USD.
Mi volt a(z) YOEUR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YOEUR mindenkori legmagasabb ára 1.19 USD.
Mi volt a(z) YOEUR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YOEUR mindenkori legalacsonyabb ára 1.15 USD.
Mekkora a(z) YOEUR kereskedési volumene?
A(z) YOEUR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) YOEUR ára emelkedni fog idén?
A(z) YOEUR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YOEUR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:11:00 (UTC+8)

Yield Optimizer EUR (YOEUR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,941.09
$107,941.09$107,941.09

-1.96%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,756.50
$3,756.50$3,756.50

-2.51%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.64
$178.64$178.64

-2.79%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0813
$1.0813$1.0813

-14.31%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,941.09
$107,941.09$107,941.09

-1.96%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,756.50
$3,756.50$3,756.50

-2.51%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.64
$178.64$178.64

-2.79%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.94
$87.94$87.94

-0.74%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4515
$2.4515$2.4515

-1.93%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0342
$0.0342$0.0342

-31.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05557
$0.05557$0.05557

+177.85%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10416
$0.10416$0.10416

+26.08%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001999
$0.000000001999$0.000000001999

+359.54%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000512
$0.0000512$0.0000512

+103.17%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005548
$0.00005548$0.00005548

+51.54%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000520
$0.000000000520$0.000000000520

+33.67%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000348
$0.0000348$0.0000348

+26.08%