TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Yeti the Abominable ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) YETI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YETI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Yeti the Abominable ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) YETI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YETI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YETI

YETI árinformációk

Mi a(z) YETI

YETI hivatalos webhely

YETI tokenomikai adatai

YETI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Yeti the Abominable Logó

Yeti the Abominable Ár (YETI)

Nem listázott

1 YETI-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Yeti the Abominable (YETI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:26:37 (UTC+8)

Yeti the Abominable (YETI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.249496
$ 0.249496$ 0.249496

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Yeti the Abominable (YETI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)YETI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YETI valaha volt legmagasabb ára $ 0.249496, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YETI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Yeti the Abominable (YETI) piaci információk

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

--
----

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Yeti the Abominable jelenlegi piaci plafonja $ 9.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YETI keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.88K.

Yeti the Abominable (YETI) árelőzmények USD

A(z) Yeti the AbominableUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Yeti the Abominable USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Yeti the Abominable USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Yeti the Abominable USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 00.00%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Yeti the Abominable (YETI)

The project is about building a fun, engaging, and community-powered ecosystem centered around Yeti the Abominable, a viral internet cat personality. It aims to merge the popularity of internet culture with blockchain, giving fans and investors a way to participate in the growth of a recognizable brand through a dedicated token.Yeti the Abominable is a viral feline sensation known for her fierce expressions, dramatic reactions, and queen-like attitude. She’s one of the most recognizable cat personalities online and Little Manyu follows her on TikTok!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Yeti the Abominable (YETI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Yeti the Abominable árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Yeti the Abominable (YETI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Yeti the Abominable (YETI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Yeti the Abominable rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Yeti the Abominable árelőrejelzését most!

YETI helyi valutákra

Yeti the Abominable (YETI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Yeti the Abominable (YETI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YETI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Yeti the Abominable (YETI)

Mennyit ér ma a(z) Yeti the Abominable (YETI)?
A(z) élő YETI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YETI ára a(z) USD esetében?
A(z) YETI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Yeti the Abominable piaci plafonja?
A(z) YETI piaci plafonja $ 9.88K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YETI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YETI keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) YETI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YETI mindenkori legmagasabb ára 0.249496 USD.
Mi volt a(z) YETI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YETI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) YETI kereskedési volumene?
A(z) YETI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) YETI ára emelkedni fog idén?
A(z) YETI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YETI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:26:37 (UTC+8)

Yeti the Abominable (YETI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,323.46
$107,323.46$107,323.46

-2.53%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,708.31
$3,708.31$3,708.31

-3.76%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.26
$175.26$175.26

-4.63%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0187
$1.0187$1.0187

-19.27%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,708.31
$3,708.31$3,708.31

-3.76%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,323.46
$107,323.46$107,323.46

-2.53%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.26
$175.26$175.26

-4.63%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4096
$2.4096$2.4096

-3.61%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0187
$1.0187$1.0187

-19.27%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07257
$0.07257$0.07257

+625.70%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0256
$0.0256$0.0256

-91.13%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05561
$0.05561$0.05561

+0.70%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07257
$0.07257$0.07257

+625.70%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003476
$0.0003476$0.0003476

+73.80%

DGGO Logó

DGGO

DGGO

$0.000000179
$0.000000179$0.000000179

+49.16%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000969
$0.000000000969$0.000000000969

+122.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005978
$0.00005978$0.00005978

+63.28%