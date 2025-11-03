TőzsdeDEX+
A(z) élő YellowFangUSD1 ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) YFUSD1 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YFUSD1 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YFUSD1

YFUSD1 árinformációk

Mi a(z) YFUSD1

YFUSD1 hivatalos webhely

YFUSD1 tokenomikai adatai

YFUSD1 árelőrejelzés

YellowFangUSD1 Ár (YFUSD1)

1 YFUSD1-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
USD
YellowFangUSD1 (YFUSD1) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:10:53 (UTC+8)

YellowFangUSD1 (YFUSD1) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

-58.33%

-58.33%

YellowFangUSD1 (YFUSD1) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)YFUSD1 legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YFUSD1 valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YFUSD1 változása a következő volt: -- az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -58.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

YellowFangUSD1 (YFUSD1) piaci információk

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

--
----

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) YellowFangUSD1 jelenlegi piaci plafonja $ 5.50K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YFUSD1 keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.50K.

YellowFangUSD1 (YFUSD1) árelőzmények USD

A(z) YellowFangUSD1USD mai árváltozása a következő volt: $ 0.0.
A(z) YellowFangUSD1 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) YellowFangUSD1 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) YellowFangUSD1 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0.00.00%
30 nap$ 0-96.71%
60 nap$ 0-95.71%
90 nap$ 0--

Mi a(z) YellowFangUSD1 (YFUSD1)

YellowFangUSD (YFUSD) is a zero-tax BEP-20 token on Binance Smart Chain designed as a BUSD-native ecosystem hub. The project operates with 0% buy and sell taxes, 100% community ownership, and permanently locked liquidity. YellowFangUSD powers a comprehensive DeFi ecosystem including staking protocols, trading tools, payment gateways, and blockchain analytics. The token serves as the utility currency across multiple interconnected applications such as FangStake for yield farming, FangSignal for AI-powered market analysis, and FangPay for merchant payments. The ecosystem maintains BUSD liquidity pairs across all projects to provide stability and seamless value preservation. Smart contracts are built using OpenZeppelin standards with security features including reentrancy protection and emergency controls.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

YellowFangUSD1 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) YellowFangUSD1 (YFUSD1) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) YellowFangUSD1 (YFUSD1) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) YellowFangUSD1 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

YellowFangUSD1 (YFUSD1) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) YellowFangUSD1 (YFUSD1) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YFUSD1 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Mennyit ér ma a(z) YellowFangUSD1 (YFUSD1)?
A(z) élő YFUSD1 ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YFUSD1 ára a(z) USD esetében?
A(z) YFUSD1 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) YellowFangUSD1 piaci plafonja?
A(z) YFUSD1 piaci plafonja $ 5.50K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YFUSD1 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YFUSD1 keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) YFUSD1 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YFUSD1 mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) YFUSD1 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YFUSD1 mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) YFUSD1 kereskedési volumene?
A(z) YFUSD1 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) YFUSD1 ára emelkedni fog idén?
A(z) YFUSD1 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YFUSD1 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:10:53 (UTC+8)

